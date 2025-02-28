İsrail İstihbaratı Türkçe Bilen Personel İçin Harekete Geçti
İsrail İstihbaratı Türkçe Bilen Personel İçin Harekete Geçti
İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'den dikkat çeken bir ilan geldi. İsrail istihbaratı Türkçe bilen kişileri işe almak için ilan yayınladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail’de Türkiye alarmı: Türkçe bilen personel arıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jfeed haber sitesine göre Türkiye 7 Ekim'den bu yana İsrail'e karşı giderek daha “kavgacı” bir tutum sergilemeye başladı.
Türkiye'nin Gazze'deki savaş sona erene kadar İsrail ile tüm ticareti durdurma kararına dikkat çekildi.
Haberin devamında, “Türkiye ayrıca, İsrail'le çatışmak istemesi durumunda kullanabileceği, giderek daha büyük bir uzun menzilli balistik füze cephaneliğine sahip” denildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Benim aklımda yahudi üstün cesaret ödülü almış biri var ama?