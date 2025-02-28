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İsrail İstihbaratı Türkçe Bilen Personel İçin Harekete Geçti

İsrail İstihbaratı Türkçe Bilen Personel İçin Harekete Geçti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.02.2025 - 14:49

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'den dikkat çeken bir ilan geldi. İsrail istihbaratı Türkçe bilen kişileri işe almak için ilan yayınladı.

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İsrail’de Türkiye alarmı: Türkçe bilen personel arıyor

İsrail’de Türkiye alarmı: Türkçe bilen personel arıyor

İsrailli Kann News tarafından yayınlanan bir habere göre İsrail iç istihbarat teşklilatı Şin Bet, Türkçe bilen kişileri işe almak için bir ilan yayınladı.

Jfeed haber sitesine göre Türkiye 7 Ekim'den bu yana İsrail'e karşı giderek daha “kavgacı” bir tutum sergilemeye başladı.

Jfeed haber sitesine göre Türkiye 7 Ekim'den bu yana İsrail'e karşı giderek daha “kavgacı” bir tutum sergilemeye başladı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Lahey'de açtığı soykırım davasına katıldığının altı çizildi.

Türkiye'nin Gazze'deki savaş sona erene kadar İsrail ile tüm ticareti durdurma kararına dikkat çekildi.

Türkiye'nin Gazze'deki savaş sona erene kadar İsrail ile tüm ticareti durdurma kararına dikkat çekildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi: “Birkaç ay öncesine kadar Türkiye, iki ülke arasındaki büyük coğrafi mesafe nedeniyle İsrail için büyük bir güvenlik tehdidi olarak ciddiye alınmıyordu. Ancak Suriye'nin Türkiye destekli güçlerin eline geçmesi, bu denklemi değiştirdi ve artık giderek daha fazla sayıda insan Türkiye'nin İsrail'i doğrudan nasıl tehdit edebileceğini araştırıyor.”

Haberin devamında, “Türkiye ayrıca, İsrail'le çatışmak istemesi durumunda kullanabileceği, giderek daha büyük bir uzun menzilli balistik füze cephaneliğine sahip” denildi.

Haberin devamında, “Türkiye ayrıca, İsrail'le çatışmak istemesi durumunda kullanabileceği, giderek daha büyük bir uzun menzilli balistik füze cephaneliğine sahip” denildi.

İsrail'e kuzeydeki ülkelerden, özellikle de Lübnan ve Suriye'den gelebilecek tehditlere ilişkin düzenli analizler yapan Israel-Alma Center, Türkiye'nin İsrail için bir tehdit oluşturabileceğini vurguladı.

Alma-Center, buna ilişkin iki olasılığın bulunduğunu belirtti. İlk olarak Türkiye'nin 'İsrail karşıtı bir vekil güç olarak Suriye güçlerine dolaylı destek' verebileceği öne sürüldü.

İkinci olasılığın ise 'uzun menzilli füze ve insansız hava aracı cephaneliklerinin doğrudan kullanımı' olduğu iddia edildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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V for Valkyr

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