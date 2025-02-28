İsrail İstihbaratı Türkçe Bilen Personel İçin Harekete Geçti

İsrail'e kuzeydeki ülkelerden, özellikle de Lübnan ve Suriye'den gelebilecek tehditlere ilişkin düzenli analizler yapan Israel-Alma Center, Türkiye'nin İsrail için bir tehdit oluşturabileceğini vurguladı.

Alma-Center, buna ilişkin iki olasılığın bulunduğunu belirtti. İlk olarak Türkiye'nin 'İsrail karşıtı bir vekil güç olarak Suriye güçlerine dolaylı destek' verebileceği öne sürüldü.

İkinci olasılığın ise 'uzun menzilli füze ve insansız hava aracı cephaneliklerinin doğrudan kullanımı' olduğu iddia edildi.