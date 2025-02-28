Tarihi Hamle: Rusya, ABD'ye Büyükelçi Atadı

ABD ve Rusya arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul'da dün yapılan zirvede Rusya heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Darchiev, ABD'ye Büyükelçi olarak atandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington'un yeni Rus büyükelçisi için onay verdiğini duyurdu.