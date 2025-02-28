Tarihi Hamle: Rusya, ABD'ye Büyükelçi Atadı
Tarihi Hamle: Rusya, ABD'ye Büyükelçi Atadı
ABD ve Rusya arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul'da dün yapılan zirvede Rusya heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Darchiev, ABD'ye Büyükelçi olarak atandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington'un yeni Rus büyükelçisi için onay verdiğini duyurdu.
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Rusya, Alexander Darchiyev’in ABD büyükelçisi olarak atanması konusunda ABD’den onay aldı.
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Darchiyev, İstanbul’daki toplantıda Rus heyetine başkanlık etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamayı şu sözlerle duyurdu: "ABD tarafı, Darchiev'in Rusya'nın yeni ABD büyükelçisi olarak atanmasına izin verdi"
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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