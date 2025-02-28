Zelenskiy ve Trump Neden Tartıştı? Trump Zelenskiy'e Ne Dedi?

İkilinin görüşmesi bir noktadan sonra karşılıklı atışmaya döndü. Trump, 'Ukrayna ateşkes için tavizler vermek zorunda kalacak” dedi. Zelenskiy, bu söze 'Savaşı Putin başlattı, bedelini o ödemeli” yanıtını verdi.

Zelenskiy daha sonra, “ABD ile değerli maden anlaşması Ukrayna savaşını durdurmak için yeterli değil” ifadelerini kullandı. Bu ifadelere sinirlenen Trump, “Ya Zelenskiy’nin bizimle anlaşır ya da biz bu işte yokuz” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, 'Oval Ofis’e gelip bunu Amerikan medyasının önünde tartışmaya çalışmanızın saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Siz adam sıkıntısı çektiğiniz için zorunlu askerleri cepheye sürüyorsunuz. Başkan’a teşekkür etmelisiniz' dedi.

Zelenski'nin 'Hiç Ukrayna'ya gittiniz mi?' diye sordu. Bunun üzerine Vance şunları söyledi:

'İnsanları propaganda turlarına çıkarıyorsunuz. ABD Oval Ofisi’ne gelip ülkenizin yok olmasını önlemeye çalışan bir yönetimi eleştirmenin saygılı bir davranış olduğunu mu düşünüyorsunuz?'

Ukrayna lideri, 'Herkesin sorunları var, sizin bile. Ama sizin güzel bir okyanusunuz var ve şu an bunu hissetmiyorsunuzama gelecekte hissedeceksiniz' diye cevap verdi.

Trump, 'Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Biz bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsin. Şu anda çok iyi bir konumda değilsin. Şu an elinde kartlar yok. Bu savaşı kazanmıyorsun' diye konuştu.