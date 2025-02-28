Zelenskiy ve Trump Neden Tartıştı? Trump Zelenskiy'e Ne Dedi?
Zelenskiy ve Trump Neden Tartıştı? Trump Zelenskiy'e Ne Dedi?
Ukrayna ve ABD arasında değerli madenler anlaşması imzalanacaktı. Bu anlaşma için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’ye gitti. ABD Başkanı Trump ile Zelenskiy bir araya geldi. Ancak Beyaz Saray’da tansiyon yükseldi, ikili kameralar önünde tartıştı. Tartışma görüntüleri dünya gündemine bomba gibi düştü.
Peki, Zelenskiy ve Trump Neden Tartıştı? Trump Zelenskiy'e Ne Dedi?
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, değerli madenler anlaşmasını imzalamak üzere ABD’ye gitti.
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Zelenskiy ve Trump Neden Tartıştı?
Trump Zelenskiy'e Ne Dedi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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