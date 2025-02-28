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Zelenskiy ve Trump Neden Tartıştı? Trump Zelenskiy'e Ne Dedi?

Zelenskiy ve Trump Neden Tartıştı? Trump Zelenskiy'e Ne Dedi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.02.2025 - 22:23

Ukrayna ve ABD arasında değerli madenler anlaşması imzalanacaktı. Bu anlaşma için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’ye gitti. ABD Başkanı Trump ile Zelenskiy bir araya geldi. Ancak Beyaz Saray’da tansiyon yükseldi, ikili kameralar önünde tartıştı. Tartışma görüntüleri dünya gündemine bomba gibi düştü.

Peki, Zelenskiy ve Trump Neden Tartıştı? Trump Zelenskiy'e Ne Dedi?

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, değerli madenler anlaşmasını imzalamak üzere ABD’ye gitti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, değerli madenler anlaşmasını imzalamak üzere ABD’ye gitti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Zelenskiy, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Ancak ikili arasında tartışma çıktı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Peki, Zelenskiy ve Trump Neden Tartıştı? Trump Zelenskiy'e Ne Dedi?

Zelenskiy ve Trump Neden Tartıştı?

Zelenskiy ve Trump Neden Tartıştı?

Ukrayna ve ABD arasında değerli madenler anlaşması imzalanacaktı. İkili ilk bir araya geldiğinde her şey normal başlamıştı. Trump yaptığı ilk açıklamada, “Bugün nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız. Ukrayna ile yapacağımız bu anlaşma çok adil bir anlaşma ve ABD'nin büyük bir taahhüdü olacak. Hem Ukrayna hem de Rusya'dan yanayım. Çatışmanın çözülmesini istiyorum. Bunun için NATO ve Avrupa'nın da adım atması gerekiyor” dedi.

Zelenskiy ise basın mensuplarına 'Bugün Başkan Trump ile, ABD'nin ne yapmaya hazır olduğunu görüşmek istiyorum' ifadelerini kullandı.

Kameralara samimi pozlar veren ikili için görüşmenin ilerleyen dakikalarında arttı.

Trump Zelenskiy'e Ne Dedi?

Trump Zelenskiy'e Ne Dedi?

İkilinin görüşmesi bir noktadan sonra karşılıklı atışmaya döndü. Trump, 'Ukrayna ateşkes için tavizler vermek zorunda kalacak” dedi. Zelenskiy, bu söze 'Savaşı Putin başlattı, bedelini o ödemeli” yanıtını verdi.

Zelenskiy daha sonra, ABD ile değerli maden anlaşması Ukrayna savaşını durdurmak için yeterli değil” ifadelerini kullandı. Bu ifadelere sinirlenen Trump, “Ya Zelenskiy’nin bizimle anlaşır ya da biz bu işte yokuz” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, 'Oval Ofis’e gelip bunu Amerikan medyasının önünde tartışmaya çalışmanızın saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Siz adam sıkıntısı çektiğiniz için zorunlu askerleri cepheye sürüyorsunuz. Başkan’a teşekkür etmelisiniz' dedi.

Zelenski'nin 'Hiç Ukrayna'ya gittiniz mi?' diye sordu. Bunun üzerine Vance şunları söyledi:

'İnsanları propaganda turlarına çıkarıyorsunuz. ABD Oval Ofisi’ne gelip ülkenizin yok olmasını önlemeye çalışan bir yönetimi eleştirmenin saygılı bir davranış olduğunu mu düşünüyorsunuz?'

Ukrayna lideri, 'Herkesin sorunları var, sizin bile. Ama sizin güzel bir okyanusunuz var ve şu an bunu hissetmiyorsunuzama gelecekte hissedeceksiniz' diye cevap verdi.

Trump, 'Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Biz bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsin. Şu anda çok iyi bir konumda değilsin. Şu an elinde kartlar yok. Bu savaşı kazanmıyorsun' diye konuştu.

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Trump ve Zelenskiy arasındaki tartışmayı buradan izleyebilirsiniz 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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