Trump ve Zelenskiy Kameralar Önünde Tartıştı: Ukrayna Devlet Başkanı Beyaz Saray'ı Terk Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmede ikili arasında tansiyon arttı. Kameralar önünde tartışan ikili arasında sesler de yükseldi. Zelenskiy, ABD’nin ileride Rusya’da ötürü güvende hissetmeyeceğine dair düşüncelerini dile getirdi. Trump araya girerek Zelenskiy’e 'Yaptığın şey bu ülkeye saygısızlık” dedi.
Tartışmayı kameralar saniye saniye kaydetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zelenskiy ve Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere bir araya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak ikili arasında tansiyon toplantının ilerleyen dakikalarında yükseldi. Kameralara aldırış etmeden tartışılan ikili gündeme bomba gibi düştü.
Trump: “Yaptığın şey bu ülkeye saygısızlık.”
Tartışmanın ardından ortak basın toplantısı sona erdirildi. Zelenskiy, Beyaz Saray’ı terk etti.
Tartışma kameralara böyle yansıdı 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tartışmanın bir diğer anları ise şöyle 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın