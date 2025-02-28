Trump ve Zelenskiy Kameralar Önünde Tartıştı: Ukrayna Devlet Başkanı Beyaz Saray'ı Terk Etti

Zelenskiy’i kameralar önünde azarlayan Trump, “Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Biz problemleri çözmeye çalışıyoruz. Ne hissedeceğimizi bize dikte edecek konumda değilsin. Biz çok iyi hissediyoruz. Yaptığın şey bu ülkeye saygısızlık. Şu an iyi bir pozisyonda değilsiniz. Kartlara sahip değiliniz” diye konuştu.