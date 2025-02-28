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Trump ve Zelenskiy Kameralar Önünde Tartıştı: Ukrayna Devlet Başkanı Beyaz Saray'ı Terk Etti

Trump ve Zelenskiy Kameralar Önünde Tartıştı: Ukrayna Devlet Başkanı Beyaz Saray'ı Terk Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.02.2025 - 21:44

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmede ikili arasında tansiyon arttı. Kameralar önünde tartışan ikili arasında sesler de yükseldi. Zelenskiy, ABD’nin ileride Rusya’da ötürü güvende hissetmeyeceğine dair düşüncelerini dile getirdi. Trump araya girerek Zelenskiy’e 'Yaptığın şey bu ülkeye saygısızlık” dedi.

Tartışmayı kameralar saniye saniye kaydetti.

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Zelenskiy ve Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere bir araya geldi.

Zelenskiy ve Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere bir araya geldi.

İkilinin bir araya gelmesi aslında gülümseten anlarla başlamıştı. Trump, Beyaz Saray kapısında Zelenskiy’i karşıladı ve 'Bugün tam takım giyinip kuşanmış” dedi.

Ancak ikili arasında tansiyon toplantının ilerleyen dakikalarında yükseldi. Kameralara aldırış etmeden tartışılan ikili gündeme bomba gibi düştü.

Ancak ikili arasında tansiyon toplantının ilerleyen dakikalarında yükseldi. Kameralara aldırış etmeden tartışılan ikili gündeme bomba gibi düştü.

Trump, Zelenskiy’e '3. Dünya Savaşı üzerinde kumar oynuyorsunuz. Ancak şu an kartınız yok” dedi. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devam etmesi durumunda büyük bir çatışmaya yol açabileceğini belirtti. 

Bu sözler üzerine Zelenskiy, ABD’nin Rusya’da ötürü güvende hissetmeyeceğini söyledi. 

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, “Oval Ofis’e gelip bunu ABD medyasının önünde tartışmaya kalkmanızın saygısızlık olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Trump: “Yaptığın şey bu ülkeye saygısızlık.”

Trump: “Yaptığın şey bu ülkeye saygısızlık.”

Zelenskiy’i kameralar önünde azarlayan Trump, “Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Biz problemleri çözmeye çalışıyoruz. Ne hissedeceğimizi bize dikte edecek konumda değilsin. Biz çok iyi hissediyoruz. Yaptığın şey bu ülkeye saygısızlık. Şu an iyi bir pozisyonda değilsiniz. Kartlara sahip değiliniz” diye konuştu.

Tartışmanın ardından ortak basın toplantısı sona erdirildi. Zelenskiy, Beyaz Saray’ı terk etti.

Tartışmanın ardından ortak basın toplantısı sona erdirildi. Zelenskiy, Beyaz Saray’ı terk etti.

Trump ise  'Devlet Başkanı Zelenskiy'nin barışa hazır olmadığını tespit ettim. ABD'nin değerli Oval Ofisi'ne saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir' açıklamasını yaptı.

Tartışma kameralara böyle yansıdı 👇

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Tartışmanın bir diğer anları ise şöyle 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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