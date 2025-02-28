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Trump Yönetimi Epstein Belgelerini Açıklamaya Başladı: Beklenen Büyük İfşalar Gelmedi!

Trump Yönetimi Epstein Belgelerini Açıklamaya Başladı: Beklenen Büyük İfşalar Gelmedi!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.02.2025 - 12:22

Trump yönetimi, Epstein hakkındaki gizli belgeleri yayımladı ve büyük yankı uyandırdı. Ancak kamuoyu, belgelerde yeni bilgiler bulmayı umarken önceden bilinen detaylarla karşılaştı. Açıklamalar sonrası belgelerin şeffaflığı ve gerçekliği sorgulanmaya başladı. Adalet Bakanlığı, yayımlanan bilgilerin ilk aşama olduğunu söylese de bu durum tartışmaları durdurmaya yetmedi. Epstein davasına dair tüm sırların ortaya çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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Açıklanan belgelerde neler var?

Açıklanan belgelerde neler var?

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Perşembe günü yaptığı açıklamada Epstein soruşturmasına dair belgelerin ilk bölümünü yayımladıklarını duyurdu. Ancak belgeler incelendiğinde yeni hiçbir detayın olmadığı görüldü.

Açıklanan dokümanlar arasında Epstein’ın özel uçuş kayıtları yer alıyordu.

Açıklanan dokümanlar arasında Epstein’ın özel uçuş kayıtları yer alıyordu.

Ancak bu bilgiler daha önce çeşitli dava süreçlerinde kamuoyuna açık hale getirilmişti. Bunun yanı sıra, Epstein ve Ghislaine Maxwell’in derlediği iddia edilen bir adres defteri de belgeler arasında bulunuyordu, ancak defter büyük ölçüde sansürlenmişti ve yeni bir bilgi içermiyordu.

Bakanlık ayrıca, kimliği tamamen gizlenmiş bir masöz listesi ile Epstein’a ait olduğu iddia edilen 150’den fazla kanıtın listesini de yayımladı.

Bakanlık ayrıca, kimliği tamamen gizlenmiş bir masöz listesi ile Epstein’a ait olduğu iddia edilen 150’den fazla kanıtın listesini de yayımladı.

Listede, çıplak fotoğraflar, masaj masaları ve cinsel içerikli objeler gibi materyaller bulunuyordu. Ancak bu belgelerin Epstein’a mı, Maxwell’e mi, yoksa başka bir soruşturmanın mı parçası olduğu konusunda net bir açıklama yapılmadı.

Belgelerin içeriği kamuoyunu aydınlatmaktan çok, daha fazla soru işareti doğurdu.

Belgelerin içeriği kamuoyunu aydınlatmaktan çok, daha fazla soru işareti doğurdu.

Belgelerde en çok dikkat çeken kısım ise Epstein’ın iletişim listesi oldu. Daha önce mahkeme süreçlerinde çeşitli bölümleri ortaya çıkan bu liste, şimdi resmi olarak hükümet tarafından yayımlandı. Listede adı geçenler arasında ünlü müzisyenler, Hollywood yıldızları, politikacılar ve iş insanları yer alıyordu.

Rolling Stones’un solisti Mick Jagger, pop müziğin ikonik ismi Michael Jackson, oyuncu Alec Baldwin, süper model Naomi Campbell ve rock yıldızı Courtney Love listede adı geçen isimlerden sadece birkaçıydı.

Pam Bondi, belgelerin açıklanacağını duyurduğunda özellikle muhafazakar medya kuruluşları bu gelişmeyi büyük bir ifşa olarak duyurdu.

Pam Bondi, belgelerin açıklanacağını duyurduğunda özellikle muhafazakar medya kuruluşları bu gelişmeyi büyük bir ifşa olarak duyurdu.

Ancak belgelerin içeriği ortaya çıkınca kamuoyunun tepkisi sert oldu. Açıklanan bilgiler yeni bir şey sunmaktan uzak olduğu gibi, Epstein soruşturmasına dair asıl merak edilen detayların üzerinin örtülmeye devam ettiği yönünde eleştiriler arttı.

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Trump yönetimi, Epstein belgelerini kamuoyuyla paylaşacağını seçim kampanyası sırasında birçok kez dile getirmişti.

Trump yönetimi, Epstein belgelerini kamuoyuyla paylaşacağını seçim kampanyası sırasında birçok kez dile getirmişti.

Ancak belgelerin yayımlanma süreci de oldukça dikkat çekiciydi. Öncelikle Beyaz Saray’da belirli medya mensuplarına 'Epstein Dosyaları: 1. Aşama' başlıklı klasörler sunuldu. Adalet Bakanlığı ise bu belgeleri saatler sonra kendi internet sitesine yükledi.

Daha fazla belge açıklanacak mı?

Daha fazla belge açıklanacak mı?

Belgelerin kamuoyunu tatmin etmemesi, gözleri FBI ve Adalet Bakanlığı’na çevirdi. Pam Bondi, FBI Direktörü Kash Patel’e yazdığı bir mektupta daha fazla belgenin bulunduğunu belirterek FBI’dan bu belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim etmesini talep etti. 

Patel, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada FBI’ın elinde bulunan tüm bilgilerin Adalet Bakanlığı’na teslim edileceğini ve sürecin tamamen şeffaf yürütüleceğini söyledi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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