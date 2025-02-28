Trump Yönetimi Epstein Belgelerini Açıklamaya Başladı: Beklenen Büyük İfşalar Gelmedi!
Trump Yönetimi Epstein Belgelerini Açıklamaya Başladı: Beklenen Büyük İfşalar Gelmedi!
Trump yönetimi, Epstein hakkındaki gizli belgeleri yayımladı ve büyük yankı uyandırdı. Ancak kamuoyu, belgelerde yeni bilgiler bulmayı umarken önceden bilinen detaylarla karşılaştı. Açıklamalar sonrası belgelerin şeffaflığı ve gerçekliği sorgulanmaya başladı. Adalet Bakanlığı, yayımlanan bilgilerin ilk aşama olduğunu söylese de bu durum tartışmaları durdurmaya yetmedi. Epstein davasına dair tüm sırların ortaya çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
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Açıklanan belgelerde neler var?
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Açıklanan dokümanlar arasında Epstein’ın özel uçuş kayıtları yer alıyordu.
Bakanlık ayrıca, kimliği tamamen gizlenmiş bir masöz listesi ile Epstein’a ait olduğu iddia edilen 150’den fazla kanıtın listesini de yayımladı.
Belgelerin içeriği kamuoyunu aydınlatmaktan çok, daha fazla soru işareti doğurdu.
Pam Bondi, belgelerin açıklanacağını duyurduğunda özellikle muhafazakar medya kuruluşları bu gelişmeyi büyük bir ifşa olarak duyurdu.
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Trump yönetimi, Epstein belgelerini kamuoyuyla paylaşacağını seçim kampanyası sırasında birçok kez dile getirmişti.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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