Trump Yönetimi Epstein Belgelerini Açıklamaya Başladı: Beklenen Büyük İfşalar Gelmedi!

Belgelerin kamuoyunu tatmin etmemesi, gözleri FBI ve Adalet Bakanlığı’na çevirdi. Pam Bondi, FBI Direktörü Kash Patel’e yazdığı bir mektupta daha fazla belgenin bulunduğunu belirterek FBI’dan bu belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim etmesini talep etti.

Patel, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada FBI’ın elinde bulunan tüm bilgilerin Adalet Bakanlığı’na teslim edileceğini ve sürecin tamamen şeffaf yürütüleceğini söyledi.