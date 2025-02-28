The Economist’ten Mafya Vurgulu Skandal Kapak: Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan da Var
The Economist’ten Mafya Vurgulu Skandal Kapak: Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan da Var
İngiltere merkezli haftalık dergi The Economist yine tartışmalı bir kapakla yayımlandı. Dünya liderlerinin yer aldığı The Economist kapağında “Don’ın Yeni Dünya Düzeni” başlığı atıldı.
Dergi Donald Trump’ı mafya olarak nitelendirdi. Trump’ın dünyayı mafyavari düzenle yönettiğini yazan Economist, kapakta Trump’ın arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer verdi.
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The Economist, yine tartışmalı bir kapakla yayımlandı.
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"Mafya benzeri mücadele başladı."
Kapakta Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alıyor.
"Büyük güçlerin kendi arasında anlaşarak küçük güçlere zorbalık yaptığı..."
13 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan dergide AKP’li isimlerin tepkisine neden olan bir haber yer almıştı.
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Öte yandan Fransız dergi Le Point, geçen günlerde The Economistin kapağına benzer bir kapakla yayımlanmıştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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