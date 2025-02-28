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The Economist’ten Mafya Vurgulu Skandal Kapak: Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan da Var

The Economist’ten Mafya Vurgulu Skandal Kapak: Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan da Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.02.2025 - 18:19

İngiltere merkezli haftalık dergi The Economist yine tartışmalı bir kapakla yayımlandı. Dünya liderlerinin yer aldığı The Economist kapağında  “Don’ın Yeni Dünya Düzeni” başlığı atıldı.

Dergi Donald Trump’ı mafya olarak nitelendirdi. Trump’ın dünyayı mafyavari düzenle yönettiğini yazan Economist, kapakta Trump’ın arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer verdi.

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The Economist, yine tartışmalı bir kapakla yayımlandı.

The Economist, yine tartışmalı bir kapakla yayımlandı.

İngiltere merkezli haftalık yayımlanan dergi ABD Başkanı Donald Trump’ı mafya olarak nitelendirdi. Kapakta “Don’ın Yeni Dünya Düzeni” başlığı yer aldı. 

Dergi İkinci dünya Savaşı’nın sona erdiği 1945 sonrası kurulan dünya düzeninin bozulduğunu öne sürdü ve 'Büyük güçlerin anlaşmalar yaptığı ve küçük güçlere zorbalık yaptığı, güçlünün haklı olduğu bir dünya hızla yaklaşıyor” ifadelerine yer verdi.

The Economist, Trump'ı “Baba” filmindeki mafya olan Don Corleone karakterine benzetti.

"Mafya benzeri mücadele başladı."

"Mafya benzeri mücadele başladı."
twitter.com

Kapağı resmi X hesabından Economist, paylaşımına şu notu düştü:

“Küresel güç için mafya benzeri bir mücadele başladı, ancak kuralları Amerika’ya uymuyor. Diğer ülkeler çoktan kanunsuz bir çağın planlarını yapıyor.'

Kapakta Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alıyor.

Kapakta Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alıyor.

“Don’un yeni düzeni” başlıklı kapakta Trump’ın bir mafya karakteri gibi önde olduğu görülüyor. Arkasında ise diğer ülke liderleri yer alıyor. Dikkat çeken isim hiç şüphesiz Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. 

Trump’ın arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bulunuyor.

"Büyük güçlerin kendi arasında anlaşarak küçük güçlere zorbalık yaptığı..."

"Büyük güçlerin kendi arasında anlaşarak küçük güçlere zorbalık yaptığı..."

Dergi ayrıca giriş yazısında şu ifadeler yer aldı:

'1945 sonrası düzenin yıkılması hız kazanıyor. Bu hafta Birleşmiş Milletler'de Amerika, Ukrayna ve Avrupa'ya karşı Rusya ve Kuzey Kore'nin yanında durdu. Ayrıyeten Almanya'nın muhtemel yeni şansölyesi Friedrich Merz, haziran itibariyle NATO'nun ölebileceği konusunda uyardı. Büyük güçlerin kendi arasında anlaşarak küçük güçlere zorbalık yaptığı, güçlünün haklı olduğu bir dünya hızla yaklaşıyor.'

13 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan dergide AKP’li isimlerin tepkisine neden olan bir haber yer almıştı.

13 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan dergide AKP’li isimlerin tepkisine neden olan bir haber yer almıştı.

Dergi, “Türkiye'de yeni bir baskı dalgası güçleniyor. Her kesimden muhalif hedef alınıyor” başlıklı bir haberinde menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanmasından, belediye başkanlarının gözaltına alınması işlenmişti.

Bu haber tepkilere neden olmuştu.

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Öte yandan Fransız dergi Le Point, geçen günlerde The Economistin kapağına benzer bir kapakla yayımlanmıştı.

Öte yandan Fransız dergi Le Point, geçen günlerde The Economistin kapağına benzer bir kapakla yayımlanmıştı.

Derginin “2025 Yeni Dünya Düzeni” başlıklı kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da yer verilmişti. 

Dergi, küresel siyasetin geleceğinde belirleyici rol oynayacak dört liderin olacağını vurgulamıştı. Derginin özel sayısının kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yer almıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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