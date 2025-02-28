The Economist’ten Mafya Vurgulu Skandal Kapak: Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan da Var

Dergi ayrıca giriş yazısında şu ifadeler yer aldı:

'1945 sonrası düzenin yıkılması hız kazanıyor. Bu hafta Birleşmiş Milletler'de Amerika, Ukrayna ve Avrupa'ya karşı Rusya ve Kuzey Kore'nin yanında durdu. Ayrıyeten Almanya'nın muhtemel yeni şansölyesi Friedrich Merz, haziran itibariyle NATO'nun ölebileceği konusunda uyardı. Büyük güçlerin kendi arasında anlaşarak küçük güçlere zorbalık yaptığı, güçlünün haklı olduğu bir dünya hızla yaklaşıyor.'