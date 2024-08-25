The Economist'ten Türkiye Yorumu: Zenginler Daha da Zenginleşiyor
The Economist'ten Türkiye Yorumu: Zenginler Daha da Zenginleşiyor
Uluslarası bir üne sahip olan The Economist dergisinden Türkiye'ye dair çarpıcı bir analiz yazısı geldi. Dergide Türkiye'deki zenginlik ve yoksulluk arasındaki uçuruma dair tespitler yer aldı.
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The Economist, Türkiye'ye dair yer verdiği analiz yazısında güncel ekonomik durumu detaylandırdı. "Zengin daha zengin, yoksul daha yoksul" yazının başlığı oldu.
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Yazıda, "Ortalama bir Türk’e daha zengin olduklarını hissediyor musun diye sorduğunuz zaman, cevap kesinlikle hayır olacaktır." dendi.
Zenginlerin tüketim alışkanlıklarına da değinilen yazıda, "Hafta içi bir öğleden sonra, İstinye Park AVM’de mağazalar oldukça hareketli. Şehrin Michelin yıldızlı restoranları ve yat limanları sürekli dolu. Türkiye'nin en büyük şehrinde lüks malların tüketiminin arttığı ve şaşırtıcı bir servet patlamasının belirtilerinin her yerde görüldüğü gözlemleniyor." dendi.
Türkiye’de ultra zenginlerinin sayısı 2022 ile 2023 arasında yüzde 10 artış gösterdiğine değinilirken yeni bir sektörün de ortaya çıktığı yazıldı. Bu sektörün "süper zenginler" için varlık yönetimi hizmeti olduğu iddia edildi.
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