Tatilciler Üzerinde Yapılan Araştırma Sonucu: Artık Akrabalarımızın Evinde Tatil Yapıyoruz
Tatilciler Üzerinde Yapılan Araştırma Sonucu: Artık Akrabalarımızın Evinde Tatil Yapıyoruz
Ipsos Araştırma'nın yakın dönemde tatilciler üzerinde yaptığı araştırmada dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.
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Araştırma sonuçlarına göre tatilcilerin konaklama tercihinde oteller ilk sıradaki yerlerini kaybetti. Artık konaklamalarda tatilciler "akraba" evlerini tercih ediyor.
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Yaz tatili öncesinde planlama yapıp yapmadıkları sorulan katılımcıların 10'undan 7'si, erken rezervasyon veya indirim kampanyalarından yararlandıklarını belirtti. Geçen sene yaz tatili yapanlar yüzde 28 oranındayken bu sene yüzde 8'lik bir kayıp ile yüzde 20 oldu.
Geçen yıl yaz tatilini yurt içinde geçirenlerin oranı yüzde 97 iken, bu yıl bu oran yüzde 86'ya düştü. Öte yandan, geçen yıl yurt dışında tatil yapanların oranı yüzde 2 iken, bu yıl tatilcilerin yüzde 14'ü yurt dışını tercih etti.
Geçen yıl tatil masraflarını kendi bütçesinden karşılayanların oranı çoğunlukta kalırken, bu yıl yüzde 12 oranında bir gerileme gözlemlendi. Öte yandan, bankadan kredi çekenlerin ve aileden borç alanların oranında belirgin bir artış yaşandı.
İş yoğunluğu nedeniyle tatile gidemeyecek olan vatandaşların oranı, yüzde 4'lük bir artışla yüzde 10'a yükseldi. Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tatil yapamayanların oranı ise yüzde 4 olarak belirlendi.
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