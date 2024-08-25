260 Liradan Sattığı Şaraba 3300 Lira Ödeyip Şikayetçi Olmuştu, Kendisi 3900 Liraya Satıyormuş
260 Liradan Sattığı Şaraba 3300 Lira Ödeyip Şikayetçi Olmuştu, Kendisi 3900 Liraya Satıyormuş
Suvla Şarapları'nın kurucusu Selim Zafer Ellialtı'nın eşiyle gittiği restoranda karşılaştığı fiyat karşısında yaşadığı şaşkınlık gündem olmuştu.
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Suvla Şarapları'nın kurucusu Ellialtı, eşiyle gittiği restoranda Suvla marka şaraba 3300 TL ödediğini, ertesi gün şirketten kontrol ettikten sonra aynı şarabı restorana 260 TL'ye sattıklarını öğrendiğini söylemişti.
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Konuya dair Fatih Altaylı'dan farklı bir bilgi geldi. Araştırma yaptığını söyleyen Altaylı, Suvla'nın kendi restoranındaki fiyatları açıkladı.
Fatih Altaylı, "Suvla'nın kendi restoranında da Suvla'nın üst segment beyaz şarabı 3900 TL'ye satılıyormuş. Onun bir altı fiyat ise 2275 TL'ymiş." dedi.
Fatih Altaylı, "Kendi bistrosunda bile diğerlerinden farklı fiyata satılmıyor ama kazığı atan değil yiyen olunca hemen Vahap Munyar'a dert yanıyor. Bu tam bir Türkiye öyküsü" açıklaması yaptı.
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