Bir Şarap Üreticisi 260 Liraya Sattığı Ürüne Restoranda 3300 Lira Ödedi
Bir Şarap Üreticisi 260 Liraya Sattığı Ürüne Restoranda 3300 Lira Ödedi
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Ekonomim yazarı Vahap Munyar'ın anlattığına göre Suvla'nın kurucusu eşiyle gittiği restoranda bir şişe şarap açtırdı. Açtırdığı şarap da firmasının ürettiği şaraplardandı.
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Başarılı iş insanı 3300 liralık faturayı görünce pazarlama ekibine restoranın ismini verdi. "Bakın bakalım K… adlı şarabımızı o restorana kaç liraya vermişiz?" diye sordu.
Ekip verilen ürünün satış fiyatının 260 lira olduğunu söyledi ve Munyar'a şunları aktardı;
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