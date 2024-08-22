Bir Şarap Üreticisi 260 Liraya Sattığı Ürüne Restoranda 3300 Lira Ödedi

Gıda enflasyonu, vergiler ve artan maliyetleri herkes anlayışla karşılasa da restoranların koydukları yüksek kar marjları büyük eleştirilere neden oluyor. Ünlü bir şarap firmasının kurucusu eşiyle gittiği restoranda kendi markasından bir şişe şarap sipariş etti. Gelen hesaba inanamadı.