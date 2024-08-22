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Bir Şarap Üreticisi 260 Liraya Sattığı Ürüne Restoranda 3300 Lira Ödedi

Bir Şarap Üreticisi 260 Liraya Sattığı Ürüne Restoranda 3300 Lira Ödedi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.08.2024 - 13:22

Gıda enflasyonu, vergiler ve artan maliyetleri herkes anlayışla karşılasa da restoranların koydukları yüksek kar marjları büyük eleştirilere neden oluyor. Ünlü bir şarap firmasının kurucusu eşiyle gittiği restoranda kendi markasından bir şişe şarap sipariş etti. Gelen hesaba inanamadı.

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Ekonomim yazarı Vahap Munyar'ın anlattığına göre Suvla'nın kurucusu eşiyle gittiği restoranda bir şişe şarap açtırdı. Açtırdığı şarap da firmasının ürettiği şaraplardandı.

Ekonomim yazarı Vahap Munyar'ın anlattığına göre Suvla'nın kurucusu eşiyle gittiği restoranda bir şişe şarap açtırdı. Açtırdığı şarap da firmasının ürettiği şaraplardandı.

Başarılı iş insanı 3300 liralık faturayı görünce pazarlama ekibine restoranın ismini verdi. "Bakın bakalım K… adlı şarabımızı o restorana kaç liraya vermişiz?" diye sordu.

Başarılı iş insanı 3300 liralık faturayı görünce pazarlama ekibine restoranın ismini verdi. "Bakın bakalım K… adlı şarabımızı o restorana kaç liraya vermişiz?" diye sordu.

Ekip verilen ürünün satış fiyatının 260 lira olduğunu söyledi ve Munyar'a şunları aktardı;

Ekip verilen ürünün satış fiyatının 260 lira olduğunu söyledi ve Munyar'a şunları aktardı;

- Yüksek enflasyon fiyatlama davranışlarını çok bozdu. Onu anladık. Ancak, bir şişe şaraba alış maliyetinin üzerine 11-12 kat eklemek dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değil…

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