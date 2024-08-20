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Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 15:13

Arkadaşlarınızla sohbet ederken muhabbetlerinizi alevlendirecek, şaşırtacak ve belki de yeni tartışmalara yol açacak bilgilere hazır mısınız? İçeriğimizdeki bilgileri öğrenirken hem eğlenecek hem de sosyal ortamların aranan yıldızı olacaksınız. Hazırsanız sizi içeriğimize alalım!

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1. Gemilerde Neden Far Yok?

1. Gemilerde Neden Far Yok?

Gündelik hayatımızda farlar, araçlarımızın temel güvenlik unsurlarından biri. Ancak gemilerde far bulunmuyor. Peki; sizce nedeni ne olabilir?

2. Türk Kahvesi Neden Büyük Bardaklarda Değil de Küçük Fincanlarda İçiliyor?

2. Türk Kahvesi Neden Büyük Bardaklarda Değil de Küçük Fincanlarda İçiliyor?

Kimimiz sabah uyanır uyanmaz, kimimiz akşam yemeğinden sonra, kimimiz misafirlikte keyifle tüketiyor. Peki ama bu türk kahvelerinin fincanı neden bu kadar küçük?

3. Buzdolabı Kapaklarının Mıknatıslı Olmasının Gerçek Sebebini Öğrenince Ağzınız Açık Kalacak!

3. Buzdolabı Kapaklarının Mıknatıslı Olmasının Gerçek Sebebini Öğrenince Ağzınız Açık Kalacak!

1950'li yıllarda onlarca çocuğun eski tip buzdolapları yüzünden öldüğünü biliyor muydunuz? Günümüzün vazgeçilmez mutfak eşyalarından olan buzdolapları, ilk popülerleşmeye başladığı yıllarda saklambaç oynayan çocukların adeta mezarı haline gelmişti.

4. Üniversiteler Neden Şehir Dışına Yapılıyor?

4. Üniversiteler Neden Şehir Dışına Yapılıyor?

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kaldı. Tercihlerini yapan öğrenciler çoğu zaman okumak istedikleri bölümleri özenle seçerken, bir yandan da üniversitelerin konumunu araştırıyor. Çünkü Türkiye'de birçok üniversite şehrin dışına inşa edilmiş ve öğrenciler şehirden uzakta bir fakültede eğitim görmek istemiyor. Peki sizce bunun sebebi ne? Neden üniversiteler şehir dışına yapılır?

5. Neden Bazı Uçakların Burnu Sivriyken, Bazıları Yuvarlak? Tahmin Etmesi Çok Kolay!

5. Neden Bazı Uçakların Burnu Sivriyken, Bazıları Yuvarlak? Tahmin Etmesi Çok Kolay!

Dikkat ettiyseniz bazı uçakların burunları sivriyken, bazı uçakların burunları ise yuvarlak şekilde. Peki bu tasarımların arkasında yatan nedenler neler?

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6. Traktörlerin Arka Tekerlekleri Neden Ön Tekerleklerden Daha Büyük?

6. Traktörlerin Arka Tekerlekleri Neden Ön Tekerleklerden Daha Büyük?

Traktörlerin tasarımında arka tekerlekler neden ön tekerleklerden büyük yapılmış hiç merak ettiniz mi? Çünkü böyle daha avantajlı ve pratik.

7. Neden 330 ml? İçecek Kutularının Standart Hacminin Ardındaki İlginç Sebep

7. Neden 330 ml? İçecek Kutularının Standart Hacminin Ardındaki İlginç Sebep

İçecek kutuları, özellikle kola gibi popüler içeceklerde, genellikle 330 ml olarak üretilir. Peki, bu hacim tercihi nereden geliyor ve neden bu kadar yaygın? 🤔

8. Biniş Kartınızda "SSSS" İbaresi Varsa Uçağınızı Kaçırma Riskiniz Artabilir!

8. Biniş Kartınızda "SSSS" İbaresi Varsa Uçağınızı Kaçırma Riskiniz Artabilir!

Keyifli bir Amerika yolculuğu yapmak istiyorsunuz, biletinizi aldınız, havaalanına gittiniz ve uçağa binmeyi bekliyorsunuz. O da ne; bir anda güvenlik görevlileri hiçkimseye uygulamadığı güvenlik önlemlerini sizin üzerinizde uyguluyor. Peki neden? Acaba biletinizde ''SSSS'' ibaresi yer alıyor olabilir mi?

9. İBB Logosunun Gerçek Anlamı Ne? Tasarımcısına 18 Bin TL Kazandıran Yarışma ve Şaşırtıcı Hikayesi!

9. İBB Logosunun Gerçek Anlamı Ne? Tasarımcısına 18 Bin TL Kazandıran Yarışma ve Şaşırtıcı Hikayesi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) logosunun tasarımı, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtan derin bir anlam taşıyor. Her gün sabah işe giderken, eve dönerken, gezerken her an bir yerde karşımıza çıkabilen bu logo, İstanbul’un simgelerini estetik bir şekilde bir araya getiriyor.

10. Belediye Otobüslerindeki Bu Mindere Benzer Şeyler Aslında Ne İşe Yarıyor?

10. Belediye Otobüslerindeki Bu Mindere Benzer Şeyler Aslında Ne İşe Yarıyor?

Milyonlarca kişinin her gün işe gidip gelirken kullandığı otobüslerde bulunan mindere benzer nesnenin ne işe yaradığı birçok kişi tarafından bilinmiyor. Bu nesneleri kimileri yaslanmak için kullanıyor, kimileri de eşyalarını koymak için. Aslında gerçek amacı tabiki de bunlar değil.

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11. Bazı Arabaların Arka Camları Neden Yarım Açılıyor?

11. Bazı Arabaların Arka Camları Neden Yarım Açılıyor?

Özellikle küçüklüğümüzde arabayla bir yere gidileceği zaman arka koltukta oturmak bazen can sıkıcı olurdu. Çünkü camı açmak istediğimizde tam açılmadığı için sinir olurduk. Günümüzde artık bu arabalardan çok kalmasa da, hala birçok arabada camlar tam açılmıyor. Peki bunun nedeni ne?

12. Amerikan İcadı Japon Yapıştırıcısı Neden Bizde Japon Buluşu Olarak Biliniyor?

12. Amerikan İcadı Japon Yapıştırıcısı Neden Bizde Japon Buluşu Olarak Biliniyor?

Dünyada 'Super glue' (Süper yapıştırıcı) olarak bilinen, kimyadaki ismiyle 'Siyanoakrilat' olan bu yapıştırıcı, aslında Japonya'da icat edilmedi. Ancak yine de Türkiye'de bu yapıştırıcıya 'Japon yapıştırıcısı' deniyor. Peki neden?

13. Uçakların Büyük Okyanus Üzerinden Uçmamasının Okuyunca Hak Vereceğiniz Sebepleri

13. Uçakların Büyük Okyanus Üzerinden Uçmamasının Okuyunca Hak Vereceğiniz Sebepleri

Gökyüzünde uçarak dünyanın dört bir yanını keşfetmek ne kadar büyüleyici bir deneyim, değil mi? Ancak, bu görkemli yolculukların arkasında, rotaların nasıl belirlendiğine dair ilginç bir gerçek var. Büyük Okyanus’un geniş maviliği göz kamaştırıcı olsa da, çoğu uçak bu dev su kütlesini geçmek yerine karasal yolları tercih ediyor. Peki, neden böyle?

14. Antik Mısırlıların Kedi Takıntısı: Neden Bu Kadar Çok Seviliyordu?

14. Antik Mısırlıların Kedi Takıntısı: Neden Bu Kadar Çok Seviliyordu?

Antik Mısır'a dair pek çok gizem insanlar tarafından merak ediliyor. Bu gizemlerden biri de Antik Mısırlıların kedilere duyduğu özel ilgi. Peki Antik Mısırlılar neden kedilere bu kadar takıntılıydı?

15. Hep Aynı Kelimeleri Kullanıyorlar: Uçak ve Havalimanı Anonslarında Kullanılan Kodların Anlamları

15. Hep Aynı Kelimeleri Kullanıyorlar: Uçak ve Havalimanı Anonslarında Kullanılan Kodların Anlamları

Uçak ve havalimanlarında bazı kelimeleri sık sık duyuyoruz ama İngilizce bilsek bile tam olarak ne için söylendiğini pek anlamıyoruz. İşte o kelimeleri derledik ve sizler için bir araya getirdik.

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