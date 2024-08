Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) logosunun tasarımı, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtan derin bir anlam taşıyor. Her gün sabah işe giderken, eve dönerken, gezerken her an bir yerde karşımıza çıkabilen bu logo, İstanbul’un simgelerini estetik bir şekilde bir araya getiriyor.