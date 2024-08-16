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Üniversiteler Neden Şehir Dışına Yapılıyor?

Üniversiteler Neden Şehir Dışına Yapılıyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 14:07

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kaldı. Tercihlerini yapan öğrenciler çoğu zaman okumak istedikleri bölümleri özenle seçerken, bir yandan da üniversitelerin konumunu araştırıyor. Çünkü Türkiye'de birçok üniversite şehrin dışına inşa edilmiş ve öğrenciler şehirden uzakta bir fakültede eğitim görmek istemiyor. Peki sizce bunun sebebi ne? Neden üniversiteler şehir dışına yapılır?

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Üniversite tercihi yaparken aslında fakültelerin konumuna bakmak çok önemli. Ülkemizdeki üniversitelerin konumuna baktığımızda birçoğunun şehirden uzak olduğunu görüyoruz. Bu noktada özellikle merkezi bir noktada bulunan fakültede okumak öğrenciler için büyük nimet.

Üniversite tercihi yaparken aslında fakültelerin konumuna bakmak çok önemli. Ülkemizdeki üniversitelerin konumuna baktığımızda birçoğunun şehirden uzak olduğunu görüyoruz. Bu noktada özellikle merkezi bir noktada bulunan fakültede okumak öğrenciler için büyük nimet.

Okula giderken eğer kaldığınız yurt ya da eviniz uzak ise yürüme mesafeniz arıyor, otobüs, metro gibi ulaşım araçları da uzak ise yandınız demektir.

Okula giderken eğer kaldığınız yurt ya da eviniz uzak ise yürüme mesafeniz arıyor, otobüs, metro gibi ulaşım araçları da uzak ise yandınız demektir.

Sadece bu da değil, üniversiteniz, kaldığınız yurt şehre uzak ise sosyalleşebileceğiniz alan da azalıyor, temel ihtiyaçlarınızı yapabileceğiniz yerler de zor bulunuyor.

Sadece bu da değil, üniversiteniz, kaldığınız yurt şehre uzak ise sosyalleşebileceğiniz alan da azalıyor, temel ihtiyaçlarınızı yapabileceğiniz yerler de zor bulunuyor.

Tüm bunlar da üniversite hayatınızı kabusa çevirebiliyor. Peki, öğrencilerin hayatını bu kadar zorlaştıracağı zaten başından belliyken, neden üniversiteler bu kadar şehirden uzak bir konumda inşa edilmiş? Bu sorunun cevabını akademisyenler ve şehir planlamacıları cevapladı.

Tüm bunlar da üniversite hayatınızı kabusa çevirebiliyor. Peki, öğrencilerin hayatını bu kadar zorlaştıracağı zaten başından belliyken, neden üniversiteler bu kadar şehirden uzak bir konumda inşa edilmiş? Bu sorunun cevabını akademisyenler ve şehir planlamacıları cevapladı.

1. Geniş Arazi Gereksinimi

1. Geniş Arazi Gereksinimi

Üniversitelere sadece eğitim binaları olarak bakmamak lazım. Aynı zamanda tıp fakülteleri, araştırma hastaneleri, alışveriş alanları, sosyal ve kültürel alanlar gibi birçok yapıyı da barındıran büyük kompleksler oldukları için, üniversite kampüsleri geniş arazilere ihtiyaç duyar. Ayrıca, öğrenci sayısının artması, akademik birimlerin genişlemesi gibi unsurlar da göz önünde bulundurulduğunda, şehir merkezlerinde bu kadar büyük bir alanın bulunması zor.

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2. Maliyet Avantajları

2. Maliyet Avantajları

Bir de işin maliyet boyutu var tabii. Tahmine edersiniz ki, şehir dışındaki araziler, genellikle şehir merkezlerine kıyasla daha düşük maliyetlere sahip. Bu durum da haliyle üniversiteler için büyük maliyet avantajı sağlıyor. Arsa maliyetlerinin düşük olması, kamu arazisi olması ya da kamulaştırılması gibi faktörler, şehir dışındaki arazilerin tercih edilmesinde önemli rol oynuyor. Özellikle geniş arazilerde yapılan üniversite inşaatları, şehir merkezindeki binalara kıyasla daha ekonomik.

3. Bağışlar ve Kamu Politikaları

3. Bağışlar ve Kamu Politikaları

Birçok üniversite kamuya ait olmayan, ama bağış yoluyla edinilen araziler üzerine kuruldu, halen bu şekilde kurulmaya da devam ediyor. Diğer durumlarda ise yerel yönetimdeki bazı kişiler, kendi arazilerinin değerini artırmak amacıyla şehir dışındaki bölgeleri tercih edebiliyor. Bu strateji de o bölgelerdeki arazilerin imara açılması ve değerinin artması gibi dolaylı mali kazançlar sağlayabiliyor.

4. Şehirlerin Gelişimine Katkı

4. Şehirlerin Gelişimine Katkı

Özellikle hali hazırda üniversite okuyan, ya da mezun olan öğrenciler de fark etmiştir ki üniversiteler, kurulduğu şehirlerin gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Biliyorsunuz ki, üniversiteler, genellikle ekonomik ve sosyal kalkınmanın tetikleyicileri olarak görülür. Fakültelerin şehir merkezinin dışında veya gelişmemiş bölgelerde kurulmaları, bu alanların kalkınmasını da teşvik eder, o bölgenin ekonomisini canlandırır.

5. Toplumsal fonksiyonlar

5. Toplumsal fonksiyonlar

Üniversiteler şehir halkı için de büyük önem taşıyor. Düzenlenen konferanslar, sergiler, kültürel etkinlikler gibi toplumsal işlevlere şehir halkının faydalanmasında da büyük rol oynuyor.

Sonuç olarak, üniversitelerin şehir merkezlerinden uzak arazilere inşa edilmesinin arka planında birçok avantajı olsa da, bu durumun öğrenciler açısından ulaşım, sosyal aktivitenin kısıtlılığı gibi zorluklar da getirdiği bir gerçek.

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Siz de bu konuda yorumlarda deneyimlerinizi paylaşarak, şehir dışındaki üniversitelerde eğitim görmenin zorluklarından ve varsa sizin için avantajlarından bahsedebilirsiniz.

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