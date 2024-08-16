Üniversiteler Neden Şehir Dışına Yapılıyor?

Birçok üniversite kamuya ait olmayan, ama bağış yoluyla edinilen araziler üzerine kuruldu, halen bu şekilde kurulmaya da devam ediyor. Diğer durumlarda ise yerel yönetimdeki bazı kişiler, kendi arazilerinin değerini artırmak amacıyla şehir dışındaki bölgeleri tercih edebiliyor. Bu strateji de o bölgelerdeki arazilerin imara açılması ve değerinin artması gibi dolaylı mali kazançlar sağlayabiliyor.