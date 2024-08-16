Üniversiteler Neden Şehir Dışına Yapılıyor?
Üniversiteler Neden Şehir Dışına Yapılıyor?
Üniversitelerin açılmasına az bir süre kaldı. Tercihlerini yapan öğrenciler çoğu zaman okumak istedikleri bölümleri özenle seçerken, bir yandan da üniversitelerin konumunu araştırıyor. Çünkü Türkiye'de birçok üniversite şehrin dışına inşa edilmiş ve öğrenciler şehirden uzakta bir fakültede eğitim görmek istemiyor. Peki sizce bunun sebebi ne? Neden üniversiteler şehir dışına yapılır?
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Üniversite tercihi yaparken aslında fakültelerin konumuna bakmak çok önemli. Ülkemizdeki üniversitelerin konumuna baktığımızda birçoğunun şehirden uzak olduğunu görüyoruz. Bu noktada özellikle merkezi bir noktada bulunan fakültede okumak öğrenciler için büyük nimet.
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Okula giderken eğer kaldığınız yurt ya da eviniz uzak ise yürüme mesafeniz arıyor, otobüs, metro gibi ulaşım araçları da uzak ise yandınız demektir.
Sadece bu da değil, üniversiteniz, kaldığınız yurt şehre uzak ise sosyalleşebileceğiniz alan da azalıyor, temel ihtiyaçlarınızı yapabileceğiniz yerler de zor bulunuyor.
Tüm bunlar da üniversite hayatınızı kabusa çevirebiliyor. Peki, öğrencilerin hayatını bu kadar zorlaştıracağı zaten başından belliyken, neden üniversiteler bu kadar şehirden uzak bir konumda inşa edilmiş? Bu sorunun cevabını akademisyenler ve şehir planlamacıları cevapladı.
1. Geniş Arazi Gereksinimi
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2. Maliyet Avantajları
3. Bağışlar ve Kamu Politikaları
4. Şehirlerin Gelişimine Katkı
5. Toplumsal fonksiyonlar
Sonuç olarak, üniversitelerin şehir merkezlerinden uzak arazilere inşa edilmesinin arka planında birçok avantajı olsa da, bu durumun öğrenciler açısından ulaşım, sosyal aktivitenin kısıtlılığı gibi zorluklar da getirdiği bir gerçek.
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Siz de bu konuda yorumlarda deneyimlerinizi paylaşarak, şehir dışındaki üniversitelerde eğitim görmenin zorluklarından ve varsa sizin için avantajlarından bahsedebilirsiniz.
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