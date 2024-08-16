Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Yurt dışına çıktığımızda alışık olmadığımız birçok şey görüyoruz. Bunlardan biri de levhalar. Günümüzde bilgilendirme levhaları ve yol işaretleri her ülkede kullanılıyor. Ancak yurt dışındaki bazı levhalar sadece bilgi vermekle kalmıyor; aynı zamanda zekamızı da test ediyor. İşte hangi kafayla yapıldıklarını düşünürken beyninizin yanacağı, kafa karıştırıcı 15 Levha...
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1. ''Tellere dokunmak anında ölüme neden oluyor. 200 Dolar para cezası''
2. ''Endişelerin seni öldürmesine izin verme kilisenin yardım etmesine izin ver''
3. ''Sarhoş insanlar karşıya geçiyor''
4. Yoldan geçen insanlara dikkat edin.
5. Metroda bunları yapmayın.
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6. Gökkuşağı sürücüsü
7. Yüksek topuklu kadınlar için uyarı tabelası.
8. Garip bir şehir ismimi yoksa kaza mı?
9. Hırsızlara dikkat edin.
10. ''Bob'a dikkat et'' Bom kim?
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11. Hayvanınızı kaçırabilir uyarısı mı?
12. Ne yapmamalı?
13. Yüzme yok
14. Başsız atlara binmeyin.
15. Her zaman yaya geçidini kullanın.
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