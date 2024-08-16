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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Komik Tweetler
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 10:50

Yurt dışına çıktığımızda alışık olmadığımız birçok şey görüyoruz. Bunlardan biri de levhalar. Günümüzde bilgilendirme levhaları ve yol işaretleri her ülkede kullanılıyor. Ancak yurt dışındaki bazı levhalar sadece bilgi vermekle kalmıyor; aynı zamanda zekamızı da test ediyor. İşte hangi kafayla yapıldıklarını düşünürken beyninizin yanacağı, kafa karıştırıcı 15 Levha...

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. ''Tellere dokunmak anında ölüme neden oluyor. 200 Dolar para cezası''

1. ''Tellere dokunmak anında ölüme neden oluyor. 200 Dolar para cezası''

2. ''Endişelerin seni öldürmesine izin verme kilisenin yardım etmesine izin ver''

2. ''Endişelerin seni öldürmesine izin verme kilisenin yardım etmesine izin ver''

3. ''Sarhoş insanlar karşıya geçiyor''

3. ''Sarhoş insanlar karşıya geçiyor''

4. Yoldan geçen insanlara dikkat edin.

4. Yoldan geçen insanlara dikkat edin.

5. Metroda bunları yapmayın.

5. Metroda bunları yapmayın.
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6. Gökkuşağı sürücüsü

6. Gökkuşağı sürücüsü

7. Yüksek topuklu kadınlar için uyarı tabelası.

7. Yüksek topuklu kadınlar için uyarı tabelası.

8. Garip bir şehir ismimi yoksa kaza mı?

8. Garip bir şehir ismimi yoksa kaza mı?

9. Hırsızlara dikkat edin.

9. Hırsızlara dikkat edin.

10. ''Bob'a dikkat et'' Bom kim?

10. ''Bob'a dikkat et'' Bom kim?
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11. Hayvanınızı kaçırabilir uyarısı mı?

11. Hayvanınızı kaçırabilir uyarısı mı?

12. Ne yapmamalı?

12. Ne yapmamalı?

13. Yüzme yok

13. Yüzme yok

14. Başsız atlara binmeyin.

14. Başsız atlara binmeyin.

15. Her zaman yaya geçidini kullanın.

15. Her zaman yaya geçidini kullanın.

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