Annelere Hava Atmalık Bilgi: Bebek Bezlerindeki Sarı Çizgi Ne Anlama Geliyor?

Ebeveynlik, özellikle yeni başlayanlar için bazen zorlayıcı olabiliyor. Özellikle de iş bebeğin bakımına geldiğinde. Örneğin birçok kişi bebek bezlerindeki sarı çizgilerin ne anlama geldiğini bilmiyor. Aslında bu konuda bilgili olmak kadınlar olarak hepimizin işine yarayacak.

Gelin bebek bezlerindeki bu çizgilerin anlamına birlikte bakalım.