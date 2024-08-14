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Annelere Hava Atmalık Bilgi: Bebek Bezlerindeki Sarı Çizgi Ne Anlama Geliyor?

Annelere Hava Atmalık Bilgi: Bebek Bezlerindeki Sarı Çizgi Ne Anlama Geliyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 21:08

Ebeveynlik, özellikle yeni başlayanlar için bazen zorlayıcı olabiliyor. Özellikle de iş bebeğin bakımına geldiğinde. Örneğin birçok kişi bebek bezlerindeki sarı çizgilerin ne anlama geldiğini bilmiyor. Aslında bu konuda bilgili olmak kadınlar olarak hepimizin işine yarayacak. 

Gelin bebek bezlerindeki bu çizgilerin anlamına birlikte bakalım.

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Bebeklerin bakımında dikkat edilmesi gereken birçok detay var ve bunlar arasında bez değişimi de önemli bir yer tutuyor.

Bebeklerin bakımında dikkat edilmesi gereken birçok detay var ve bunlar arasında bez değişimi de önemli bir yer tutuyor.

Genellikle bebek bezlerinin ne kadar kirli olduğunu anlamak için anneler bezin kenarına bakarak veya bebeğin poposunu koklayarak tahmin yapıyorlar. Ancak buna hiç ama hiç gerek yok.

Yıllardır bebek bezlerindeki sarı çizgileri görüyoruz ancak ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Aslında bu çizgiler bezin doluluk oranını gösteriyor.

Yıllardır bebek bezlerindeki sarı çizgileri görüyoruz ancak ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Aslında bu çizgiler bezin doluluk oranını gösteriyor.

Sarı çizgi mavi çizgiye döndüğünde artık bezi değiştirmenizin vakti geldi demektir. Bebek bezlerinde bulunan bu sarı çizgi, kullanıldıkça renk değiştirir.

Bez içindeki emici malzeme ıslanmaya başladığında, sarı çizgi maviye dönüşür. Bu gösterge, annelerin bez değişimini daha kolay bir şekilde takip etmelerini sağlar.

Bez içindeki emici malzeme ıslanmaya başladığında, sarı çizgi maviye dönüşür. Bu gösterge, annelerin bez değişimini daha kolay bir şekilde takip etmelerini sağlar.
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Peki siz bebek bezlerindeki bu akıllı gösterge sistemini biliyor muydunuz?

Peki siz bebek bezlerindeki bu akıllı gösterge sistemini biliyor muydunuz?

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