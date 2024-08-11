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Biniş Kartınızda "SSSS" İbaresi Var mı? Uçağınızı Kaçırma Riskiniz Artabilir!

Biniş Kartınızda "SSSS" İbaresi Var mı? Uçağınızı Kaçırma Riskiniz Artabilir!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 09:11 Son Güncelleme: 11.08.2024 - 09:27

Keyifli bir Amerika yolculuğu yapmak istiyorsunuz, biletinizi aldınız, havaalanına gittiniz ve uçağa binmeyi bekliyorsunuz. O da ne; bir anda güvenlik görevlileri hiçkimseye uygulamadığı güvenlik önlemlerini sizin üzerinizde uyguluyor. Peki neden? Acaba biletinizde ''SSSS'' ibaresi yer alıyor olabilir mi?

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Amerika'ya seyahat etmek sandığınızdan da zor olabiliyor. Özellikle de sürpriz yumurtadan çıkar gibi biletinize ''SSSS'' ibaresi denk gelirse. Biniş kartınızdaki "SSSS" ibaresi, çoğu zaman ekstra güvenlik önlemleri anlamına geliyor.

Amerika'ya seyahat etmek sandığınızdan da zor olabiliyor. Özellikle de sürpriz yumurtadan çıkar gibi biletinize ''SSSS'' ibaresi denk gelirse. Biniş kartınızdaki "SSSS" ibaresi, çoğu zaman ekstra güvenlik önlemleri anlamına geliyor.

11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra Amerika Birleşik Devletleri, hava yolu güvenliğini artırmak için "Secure Flight" programını başlattı. Bu program, biniş kartında "SSSS" ibaresinin yer alıp almayacağını rastgele seçerek belirler.

11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra Amerika Birleşik Devletleri, hava yolu güvenliğini artırmak için "Secure Flight" programını başlattı. Bu program, biniş kartında "SSSS" ibaresinin yer alıp almayacağını rastgele seçerek belirler.

Ayrıca, bilet ödemesi nakit yapılan, tek yönlü seyahat eden veya Amerika'ya ilk kez seyahat eden yolcuların bu ibareyi görme ihtimali daha yüksek.

Ayrıca, bilet ödemesi nakit yapılan, tek yönlü seyahat eden veya Amerika'ya ilk kez seyahat eden yolcuların bu ibareyi görme ihtimali daha yüksek.

Biletinizdeki "SSSS" ibaresi, “Secondary Security Screening Selection” yani “İkincil Güvenlik Tarama Seçimi” anlamına geliyor. Bu ibare, havaalanında güvenlik önlemlerinin daha sıkı bir şekilde uygulanacağını gösteriyor.

Biletinizdeki "SSSS" ibaresi, “Secondary Security Screening Selection” yani “İkincil Güvenlik Tarama Seçimi” anlamına geliyor. Bu ibare, havaalanında güvenlik önlemlerinin daha sıkı bir şekilde uygulanacağını gösteriyor.

Yani, bu işareti gören yolcular, standart güvenlik taramalarının ötesinde ekstra bir incelemeye tabi tutuluyorlar. Eğer biniş kartınızda bu ibare bulunuyorsa, havaalanında karşılaşacağınız ekstra güvenlik prosedürleri genellikle şöyle:

Yani, bu işareti gören yolcular, standart güvenlik taramalarının ötesinde ekstra bir incelemeye tabi tutuluyorlar. Eğer biniş kartınızda bu ibare bulunuyorsa, havaalanında karşılaşacağınız ekstra güvenlik prosedürleri genellikle şöyle:
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Yeniden Güvenlik Taraması: X-ray cihazından geçişinize rağmen, güvenlik görevlileri sizi tekrar tarayabilir.

Yeniden Güvenlik Taraması: X-ray cihazından geçişinize rağmen, güvenlik görevlileri sizi tekrar tarayabilir.

Bagaj ve Kıyafet Kontrolü: El bagajınız detaylı bir şekilde incelenebilir ve kıyafetleriniz çıkarılmanız istenebilir.

Bagaj ve Kıyafet Kontrolü: El bagajınız detaylı bir şekilde incelenebilir ve kıyafetleriniz çıkarılmanız istenebilir.

Elektronik Cihaz Kontrolleri: Telefonlar, laptoplar gibi elektronik eşyalarınız ayrıntılı olarak incelenebilir.

Elektronik Cihaz Kontrolleri: Telefonlar, laptoplar gibi elektronik eşyalarınız ayrıntılı olarak incelenebilir.

Soruşturma: Güvenlik görevlileri size nereden geldiğiniz, nereye gideceğiniz, neden gittiğiniz gibi pek çok soru sorabilir.

Soruşturma: Güvenlik görevlileri size nereden geldiğiniz, nereye gideceğiniz, neden gittiğiniz gibi pek çok soru sorabilir.

Böyle bir durumla karşılaştığınızda panik yapmadan sürecin geçici olduğunu hatırlayın ve sakin kalın. Yolculuğunuzun bu küçük engellerle aksamasını minimumda tutmak için de havaalanına erken gitmek iyi olabilir.

Böyle bir durumla karşılaştığınızda panik yapmadan sürecin geçici olduğunu hatırlayın ve sakin kalın. Yolculuğunuzun bu küçük engellerle aksamasını minimumda tutmak için de havaalanına erken gitmek iyi olabilir.

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