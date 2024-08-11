Biniş Kartınızda "SSSS" İbaresi Var mı? Uçağınızı Kaçırma Riskiniz Artabilir!

Keyifli bir Amerika yolculuğu yapmak istiyorsunuz, biletinizi aldınız, havaalanına gittiniz ve uçağa binmeyi bekliyorsunuz. O da ne; bir anda güvenlik görevlileri hiçkimseye uygulamadığı güvenlik önlemlerini sizin üzerinizde uyguluyor. Peki neden? Acaba biletinizde ''SSSS'' ibaresi yer alıyor olabilir mi?

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