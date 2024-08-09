Diğer Yılanlar Kadar 'Sinsi' Değil! Güzeller Güzeli Mavi Mercan Yılanını Farklı Kılan Şey Aceleci Olması!
Diğer Yılanlar Kadar 'Sinsi' Değil! Güzeller Güzeli Mavi Mercan Yılanını Farklı Kılan Şey Aceleci Olması!
Yılan görmek birçoğumuz için ciddi bir korku unsuru. Halbuki her yılan sandığınız kadar 'sinsi' değil! Mavi renkli mercan yılanı öyle sinsi sinsi ilerlemiyor, direkt hedefe koşuyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu güzeller güzeli, tatlı mı tatlı, tam 'al evde besle' türden canlının adı mavi mercan yılanı... Şöyle uzaktan ne kadar da sevimli duruyor değil mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin görün ki doğadaki birçok canlı gibi o da zehirli, üstelik onun zehrini diğer yılanlardan ayıran önemli bir fark var!
Hani 'yılan gibi sinsi' deriz ya, işte bu durum mavi mercan yılanı için pek de geçerli değil. Onu diğer yılanlardan ayıran önemli bir özellik var, o da aceleci olması!
Diğer yılanlar ne yapar, avın yavaşça harap eder, acılı ve uzun bir ölüme kadar sebebiyet verebilir. Mavi mercan yılanının durumu biraz farklı!
Bu güzeller güzeli yılan türü bir hayli aceleci. Yani zehri, avının tüm sinirlerine bir anda hücum ediyor ve olay, tahmin edebileceğiniz gibi çoğu zaman sadece birkaç saniye içinde ölümcül bir sonla bitiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ani bir şok, felç dalgası, hem hızlı hem de acılı bir ölüm... Mavi mercan yılanı işte bu kadar tehlikeli!
Son yapılan araştırmalar ise çarpıcı. Bilim insanlarına göre onun zehri ilerleyen dönemde dayanılmaz ağrıların tedavisinde ağrı kesici olarak kullanılabilir.
Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nden uzman Bryan Fry, "Onun güçlü zehri, kanser hastalarının ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir" dedi. Bekleyip göreceğiz!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın