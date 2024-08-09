Çok Az İnsanda Var: Neden Bazılarımızın Kulağının Yanında Boşluk Var?
Çok Az İnsanda Var: Neden Bazılarımızın Kulağının Yanında Boşluk Var?
Her insanın vücudunda farklı özellikler yer alıyor. Hiçbirimizin ayak parmakları, elleri bir başkasınınkine öyle kolay kolay benzemiyor. Bazı insanların kulağının hemen yanında yer alan boşluk ise öyle herkeste olmayan bir özellik!
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Tıptaki adıyla preoriküler sinüs ilk olarak 1864 yılında tıp literatüründe kendine yer bulmuş bir boşluğu tarif ediyor bize.
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Bu boşluk öyle her 3 kişiden 2'sinde görülmüyor. Dünya popülasyonunun yalnızca yüzde 1'lik bir kısmında bu kalıtsal özellik var.
ABD'li evrimci biyolog ve popüler bilim yazarı Neil Shubin'e göre kulağın hemen dibindeki bu delikler balık yüzgeçlerinin vücudumuzdaki evrimsel kalıntısı!
Bu çukurlar anne karnındaki gelişim sırasında oluşuyor ve kulağın görünür kısmı olan kepçesinin kusurlu birleşmesinden kaynaklandığına inanılıyor.
Ciddi bir hastalığa yol açmayan bu çukurlar içinde çok nadiren de olsa enfeksiyon gelişebiliyor, burada da tedavi yöntemi çoğunlukla sadece bir antibiyotik oluyor.
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