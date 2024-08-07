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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 17:01

Bu levhalar, gözlerinizi ve zihninizi zorlayarak, hangi kafayla yazıldığını çözme çabasında beyninizin yanmasına sebep olabilir.

Gelin bu hayretler içerisinde bırakacak 15 levhaya birlikte bakalım 🤔 👇

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. Kızak geçidi yol işareti

1. Kızak geçidi yol işareti

2. Aile geçişi

2. Aile geçişi

3. Bazı ülkelerde hız sınırı "saatte 12 ½ mil" gibi sıra dışı bir ölçümle ifade edilebiliyor

3. Bazı ülkelerde hız sınırı "saatte 12 ½ mil" gibi sıra dışı bir ölçümle ifade edilebiliyor

4. Kör tepe yol işareti

4. Kör tepe yol işareti

5. Düşen ineklere dikkat edin

5. Düşen ineklere dikkat edin
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6. Nükleer sığınaklara giden yol

6. Nükleer sığınaklara giden yol

7. Lama geçişi işareti

7. Lama geçişi işareti

8. ''Yol sürprizlerine dikkat''

8. ''Yol sürprizlerine dikkat''

9. Kavşaklar içindeki kavşaklar

9. Kavşaklar içindeki kavşaklar

10. Kaplumbağalara dikkat edin

10. Kaplumbağalara dikkat edin
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11. Kıyı yolu işareti

11. Kıyı yolu işareti

12. Öndeki sörfçülere dikkat

12. Öndeki sörfçülere dikkat

13. ''Kırılgan buzun farkında olun''

13. ''Kırılgan buzun farkında olun''

14. Dar sokakta yaya ışığı

14. Dar sokakta yaya ışığı

15. ''Yanlış yoldan geri dön''

15. ''Yanlış yoldan geri dön''

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