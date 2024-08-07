Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Bu levhalar, gözlerinizi ve zihninizi zorlayarak, hangi kafayla yazıldığını çözme çabasında beyninizin yanmasına sebep olabilir.
Gelin bu hayretler içerisinde bırakacak 15 levhaya birlikte bakalım 🤔 👇
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1. Kızak geçidi yol işareti
2. Aile geçişi
3. Bazı ülkelerde hız sınırı "saatte 12 ½ mil" gibi sıra dışı bir ölçümle ifade edilebiliyor
4. Kör tepe yol işareti
5. Düşen ineklere dikkat edin
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6. Nükleer sığınaklara giden yol
7. Lama geçişi işareti
8. ''Yol sürprizlerine dikkat''
9. Kavşaklar içindeki kavşaklar
10. Kaplumbağalara dikkat edin
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11. Kıyı yolu işareti
12. Öndeki sörfçülere dikkat
13. ''Kırılgan buzun farkında olun''
14. Dar sokakta yaya ışığı
15. ''Yanlış yoldan geri dön''
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