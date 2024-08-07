Otelde Kalmak Ev Kiralamaktan Daha mı Ucuza Geliyor?
Otelde Kalmak Ev Kiralamaktan Daha mı Ucuza Geliyor?
Özellikle metropollerde kiralık daire fiyatları evine ve lokasyona göre pek çok kişinin maaşını geçmiş durumda. İstanbul ve İzmir gibi şehirlerimizdeki kiraların döviz bazında bile en pahalı ülkeleri solladığını gördüğümüz pek çok içerik mevcut. Peki daha ucuza barınmak mümkün mü? Bunu da hesaplayanlar var.
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Bir Twitter kullanıcısı 21 bin liraya çıkacak kirasını 30 güne böldü ve boş evin kendisine maliyetinin 700 lira olduğunu hesapladı.
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Ardından bunu Ankara'nın en ucuz otelinin gecelik fiyatıyla kıyasladı.
Yanıtlar da oldukça ilginçti.
Şöyle de bir artısı var.
Daha detaylı hesaplar geldi.
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İronik çözümler de geldi.
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