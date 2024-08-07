Otelde Kalmak Ev Kiralamaktan Daha mı Ucuza Geliyor?

Özellikle metropollerde kiralık daire fiyatları evine ve lokasyona göre pek çok kişinin maaşını geçmiş durumda. İstanbul ve İzmir gibi şehirlerimizdeki kiraların döviz bazında bile en pahalı ülkeleri solladığını gördüğümüz pek çok içerik mevcut. Peki daha ucuza barınmak mümkün mü? Bunu da hesaplayanlar var.