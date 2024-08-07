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Otelde Kalmak Ev Kiralamaktan Daha mı Ucuza Geliyor?

Otelde Kalmak Ev Kiralamaktan Daha mı Ucuza Geliyor?

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.08.2024 - 16:01

Özellikle metropollerde kiralık daire fiyatları evine ve lokasyona göre pek çok kişinin maaşını geçmiş durumda. İstanbul ve İzmir gibi şehirlerimizdeki kiraların döviz bazında bile en pahalı ülkeleri solladığını gördüğümüz pek çok içerik mevcut. Peki daha ucuza barınmak mümkün mü? Bunu da hesaplayanlar var.

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Bir Twitter kullanıcısı 21 bin liraya çıkacak kirasını 30 güne böldü ve boş evin kendisine maliyetinin 700 lira olduğunu hesapladı.

Bir Twitter kullanıcısı 21 bin liraya çıkacak kirasını 30 güne böldü ve boş evin kendisine maliyetinin 700 lira olduğunu hesapladı.

Ardından bunu Ankara'nın en ucuz otelinin gecelik fiyatıyla kıyasladı.

Ardından bunu Ankara'nın en ucuz otelinin gecelik fiyatıyla kıyasladı.
twitter.com

Yanıtlar da oldukça ilginçti.

Yanıtlar da oldukça ilginçti.
twitter.com

Şöyle de bir artısı var.

Şöyle de bir artısı var.
twitter.com

Daha detaylı hesaplar geldi.

Daha detaylı hesaplar geldi.
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İronik çözümler de geldi.

İronik çözümler de geldi.
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