Instagram'da Takılı Kalan Postları Paylaşarak Yeni Akım Başlatan Kişiler
Instagram'da Takılı Kalan Postları Paylaşarak Yeni Akım Başlatan Kişiler
VPN servisleriyle pek çok kişi Instagram yasağını delmiş olsa da VPN'siz yollardan mecraya sabırla girmeyi bekleyenler var. Haliyle yasaktan önceki son paylaşım ekranda gözüktüğü için bu postlar bir zaman sonra göze takılmaya başladı. Akımların platformu Instagram bu kez takılı kalan postları paylaşanlarla yeni bir akım doğmasına sebep oldu.
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Bir Twitter kullanıcısı İrem Derici'nin şarkısının takılı kalmasından şikayetçiydi.
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Ünlü popçu bu ortayı gole çevirdi.
Ancak şikayetine yanıt alamayan pek çok başka kullanıcı da var.
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Sizde ne takılı kaldı?
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