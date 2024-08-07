Instagram'da Takılı Kalan Postları Paylaşarak Yeni Akım Başlatan Kişiler

VPN servisleriyle pek çok kişi Instagram yasağını delmiş olsa da VPN'siz yollardan mecraya sabırla girmeyi bekleyenler var. Haliyle yasaktan önceki son paylaşım ekranda gözüktüğü için bu postlar bir zaman sonra göze takılmaya başladı. Akımların platformu Instagram bu kez takılı kalan postları paylaşanlarla yeni bir akım doğmasına sebep oldu.