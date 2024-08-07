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Instagram'da Takılı Kalan Postları Paylaşarak Yeni Akım Başlatan Kişiler

Instagram'da Takılı Kalan Postları Paylaşarak Yeni Akım Başlatan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.08.2024 - 15:17

VPN servisleriyle pek çok kişi Instagram yasağını delmiş olsa da VPN'siz yollardan mecraya sabırla girmeyi bekleyenler var. Haliyle yasaktan önceki son paylaşım ekranda gözüktüğü için bu postlar bir zaman sonra göze takılmaya başladı. Akımların platformu Instagram bu kez takılı kalan postları paylaşanlarla yeni bir akım doğmasına sebep oldu.

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Bir Twitter kullanıcısı İrem Derici'nin şarkısının takılı kalmasından şikayetçiydi.

Bir Twitter kullanıcısı İrem Derici'nin şarkısının takılı kalmasından şikayetçiydi.
twitter.com

Ünlü popçu bu ortayı gole çevirdi.

Ünlü popçu bu ortayı gole çevirdi.
twitter.com

Ancak şikayetine yanıt alamayan pek çok başka kullanıcı da var.

Ancak şikayetine yanıt alamayan pek çok başka kullanıcı da var.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Sizde ne takılı kaldı?

Sizde ne takılı kaldı?
twitter.com

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