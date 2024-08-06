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Çin Galibiyetinin Ardından "Koyduk mu?" Mesajları Alan Japon Fenomenin Güldüren İsyanı

Çin Galibiyetinin Ardından "Koyduk mu?" Mesajları Alan Japon Fenomenin Güldüren İsyanı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
06.08.2024 - 17:28

Filenin Sultanları Paris 2024'te hop oturup hop kalktığımız bir çeyrek final maçından galibiyetle ayrıldı ve son dört arasına adını yazdırdı. Tabii rakibin Çin olmasından dolayı Çin'le ilgili mizah döndü ama Japon fenomen Yoshi okların kendine çevrileceğini tahmin etmemişti.

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Yoshi Enomoto ülkemizde yaşayan Japon fenomen. YouTube videolarıyla da kendisine bir kitle oluşturmuş durumda.

Yoshi Enomoto ülkemizde yaşayan Japon fenomen. YouTube videolarıyla da kendisine bir kitle oluşturmuş durumda.

Ancak onu en çok olmayan Japon atasözlerini düzeltmesiyle tanıdık.

Ancak onu en çok olmayan Japon atasözlerini düzeltmesiyle tanıdık.

Galibiyetin ardından attığı isyan tweeti ise güldürdü...

Galibiyetin ardından attığı isyan tweeti ise güldürdü...
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Gelelim tepkilere...

Gelelim tepkilere...
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İşler karıştı.

İşler karıştı.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Naci Kir

maniac

SsS

çocuğum bu ülke sultanahmet'te çinli sanarak özbek dövmeye çalışan süper zekaların ülkesi. accık dikkat et