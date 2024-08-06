Çin Galibiyetinin Ardından "Koyduk mu?" Mesajları Alan Japon Fenomenin Güldüren İsyanı

Filenin Sultanları Paris 2024'te hop oturup hop kalktığımız bir çeyrek final maçından galibiyetle ayrıldı ve son dört arasına adını yazdırdı. Tabii rakibin Çin olmasından dolayı Çin'le ilgili mizah döndü ama Japon fenomen Yoshi okların kendine çevrileceğini tahmin etmemişti.