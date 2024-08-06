Derya Cebecioğlu'nun Hırsla Söylediği Sözler Olay Oldu
Derya Cebecioğlu'nun Hırsla Söylediği Sözler Olay Oldu
Paris 2024'te Çin'i karar setinde 3-2 yenerek yarı finale yükseldik. Hakemin kararları nedeniyle eleştirildiği maçta günün başarılı isimlerinden Derya Cebecioğlu'nun sayıdan sonra dudaklarını okuyanlar ilginç bir tesadüfle karşılaştı.
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Derya Cebecioğlu hırsıyla takımın en iyilerindendi.
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O hırsla ağzından A.... k.... sözleri çıktı.
Bu da viral oldu.
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