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Derya Cebecioğlu'nun Hırsla Söylediği Sözler Olay Oldu

Derya Cebecioğlu'nun Hırsla Söylediği Sözler Olay Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
06.08.2024 - 16:39

Paris 2024'te Çin'i karar setinde 3-2 yenerek yarı finale yükseldik. Hakemin kararları nedeniyle eleştirildiği maçta günün başarılı isimlerinden Derya Cebecioğlu'nun sayıdan sonra dudaklarını okuyanlar ilginç bir tesadüfle karşılaştı.

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Derya Cebecioğlu hırsıyla takımın en iyilerindendi.

Derya Cebecioğlu hırsıyla takımın en iyilerindendi.
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O hırsla ağzından A.... k.... sözleri çıktı.

Bu da viral oldu.

Bu da viral oldu.
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