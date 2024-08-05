Paris'te Skandal! Yüzücü Luana Alonso, 'Uygunsuz Hareketler' Nedeniyle Olimpiyat Köyü'nden Men Edildi
Paris'te Skandal! Yüzücü Luana Alonso, 'Uygunsuz Hareketler' Nedeniyle Olimpiyat Köyü'nden Men Edildi
Paris Olimpiyatları'nda büyük bir skandal yaşandı. Yüzücü Luana Alonso, 100 metre kelebekte erken elenmesinin ardından takım arkadaşlarını desteklemek yerine Disneyland'de vakit geçirdi. Bu davranış, Paraguay Olimpiyat Komitesi tarafından 'uygunsuz' olarak değerlendirilerek Alonso'nun Olimpiyat Köyü'nden men edilmesine neden oldu.
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Luana Alonso, kadınlar 100 metre kelebekte yarıştığı yüzme yarışında erken bir elenme yaşadı ve eleme turunu altıncı sırada tamamladı. Böylece Paris 2024'teki olimpiyat şansını kaybetti.
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Bu durumun ardından Alonso, Paris ve çevresini gezmek için Olimpiyat Köyü'nden ayrılmaya ve daha sonra geri dönmeye karar verdi. Ancak, bu durum Olimpiyat Komitesi tarafından hoş karşılanmadı.
Paraguay Olimpiyat Komitesi Misyon Şefi Larissa Schaerer, 'Varlığınız Paraguay Takımı içinde uygunsuz bir atmosfer yaratıyor. Geceyi Sporcular Köyü'nde geçirmemeniz kendi özgür iradenizle olduğu için talimatlara uyduğunuz için size teşekkür ederiz.' şeklinde Alonso'ya kararını bildirdi.
Paraguay Olimpiyat Komitesi Başkanı Camilo Perez, ABC Cardinal radyosuna yaptığı açıklamada, Alonso'nun 1. seride altıncı olduktan sonra Cumartesi günü Olimpiyat Köyü'nden ayrıldığını ve diğer 27 sporcudan oluşan 'Team Paraguay'dan çekildiğini belirtti.
Olayı "küçük bir disiplinsizlik" olarak nitelendiren Perez, "Köyü terk etmek normal bir hareket değil" ifadelerini kullandı.
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Bu bağlamda lider, Paraguay'a döndüklerinde durumu gözden geçireceklerini ve Paris'teki misyonun başkanı Larissa Schaerer'den bir rapor beklediklerini belirtti.
Paraguaylı medya kuruluşları, Alonso'nun takım arkadaşlarını desteklemek yerine Disneyland'de vakit geçirdiğini ve bu durumun ülkenin Olimpiyat yönetimini rahatsız ettiğini bildirdi.
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