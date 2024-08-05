Paris'te Skandal! Yüzücü Luana Alonso, 'Uygunsuz Hareketler' Nedeniyle Olimpiyat Köyü'nden Men Edildi

Paris Olimpiyatları'nda büyük bir skandal yaşandı. Yüzücü Luana Alonso, 100 metre kelebekte erken elenmesinin ardından takım arkadaşlarını desteklemek yerine Disneyland'de vakit geçirdi. Bu davranış, Paraguay Olimpiyat Komitesi tarafından 'uygunsuz' olarak değerlendirilerek Alonso'nun Olimpiyat Köyü'nden men edilmesine neden oldu.