Görüş Bildir
Haberler
Spor
Paris'te Skandal! Yüzücü Luana Alonso, 'Uygunsuz Hareketler' Nedeniyle Olimpiyat Köyü'nden Men Edildi

Paris'te Skandal! Yüzücü Luana Alonso, 'Uygunsuz Hareketler' Nedeniyle Olimpiyat Köyü'nden Men Edildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 00:19

Paris Olimpiyatları'nda büyük bir skandal yaşandı. Yüzücü Luana Alonso, 100 metre kelebekte erken elenmesinin ardından takım arkadaşlarını desteklemek yerine Disneyland'de vakit geçirdi. Bu davranış, Paraguay Olimpiyat Komitesi tarafından 'uygunsuz' olarak değerlendirilerek Alonso'nun Olimpiyat Köyü'nden men edilmesine neden oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Luana Alonso, kadınlar 100 metre kelebekte yarıştığı yüzme yarışında erken bir elenme yaşadı ve eleme turunu altıncı sırada tamamladı. Böylece Paris 2024'teki olimpiyat şansını kaybetti.

Luana Alonso, kadınlar 100 metre kelebekte yarıştığı yüzme yarışında erken bir elenme yaşadı ve eleme turunu altıncı sırada tamamladı. Böylece Paris 2024'teki olimpiyat şansını kaybetti.

Bu durumun ardından Alonso, Paris ve çevresini gezmek için Olimpiyat Köyü'nden ayrılmaya ve daha sonra geri dönmeye karar verdi. Ancak, bu durum Olimpiyat Komitesi tarafından hoş karşılanmadı.

Bu durumun ardından Alonso, Paris ve çevresini gezmek için Olimpiyat Köyü'nden ayrılmaya ve daha sonra geri dönmeye karar verdi. Ancak, bu durum Olimpiyat Komitesi tarafından hoş karşılanmadı.

Paraguay Olimpiyat Komitesi Misyon Şefi Larissa Schaerer, 'Varlığınız Paraguay Takımı içinde uygunsuz bir atmosfer yaratıyor. Geceyi Sporcular Köyü'nde geçirmemeniz kendi özgür iradenizle olduğu için talimatlara uyduğunuz için size teşekkür ederiz.' şeklinde Alonso'ya kararını bildirdi.

Paraguay Olimpiyat Komitesi Misyon Şefi Larissa Schaerer, 'Varlığınız Paraguay Takımı içinde uygunsuz bir atmosfer yaratıyor. Geceyi Sporcular Köyü'nde geçirmemeniz kendi özgür iradenizle olduğu için talimatlara uyduğunuz için size teşekkür ederiz.' şeklinde Alonso'ya kararını bildirdi.

Paraguay Olimpiyat Komitesi Başkanı Camilo Perez, ABC Cardinal radyosuna yaptığı açıklamada, Alonso'nun 1. seride altıncı olduktan sonra Cumartesi günü Olimpiyat Köyü'nden ayrıldığını ve diğer 27 sporcudan oluşan 'Team Paraguay'dan çekildiğini belirtti.

Paraguay Olimpiyat Komitesi Başkanı Camilo Perez, ABC Cardinal radyosuna yaptığı açıklamada, Alonso'nun 1. seride altıncı olduktan sonra Cumartesi günü Olimpiyat Köyü'nden ayrıldığını ve diğer 27 sporcudan oluşan 'Team Paraguay'dan çekildiğini belirtti.

Olayı "küçük bir disiplinsizlik" olarak nitelendiren Perez, "Köyü terk etmek normal bir hareket değil" ifadelerini kullandı.

Olayı "küçük bir disiplinsizlik" olarak nitelendiren Perez, "Köyü terk etmek normal bir hareket değil" ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu bağlamda lider, Paraguay'a döndüklerinde durumu gözden geçireceklerini ve Paris'teki misyonun başkanı Larissa Schaerer'den bir rapor beklediklerini belirtti.

Bu bağlamda lider, Paraguay'a döndüklerinde durumu gözden geçireceklerini ve Paris'teki misyonun başkanı Larissa Schaerer'den bir rapor beklediklerini belirtti.

20 yaşındaki yüzücü, Cumartesi günü 1:03.09'luk bir derece elde etmiş ve Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselememişti.

Paraguaylı medya kuruluşları, Alonso'nun takım arkadaşlarını desteklemek yerine Disneyland'de vakit geçirdiğini ve bu durumun ülkenin Olimpiyat yönetimini rahatsız ettiğini bildirdi.

Paraguaylı medya kuruluşları, Alonso'nun takım arkadaşlarını desteklemek yerine Disneyland'de vakit geçirdiğini ve bu durumun ülkenin Olimpiyat yönetimini rahatsız ettiğini bildirdi.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın