İsyan Bayrakları İnmiyor! Instagram'ın Kısıtlanmasının Üzerinden 3 Gün Geçti, Tepkiler Hala Çığ Gibi
İsyan Bayrakları İnmiyor! Instagram'ın Kısıtlanmasının Üzerinden 3 Gün Geçti, Tepkiler Hala Çığ Gibi
2 Ağustos'ta erişim engeli engeli getirilen Instagram platformu binlerce kişinin gündeminde. Bugün yapılan olumsuz açıklamanın ardından birçok kişi isyan etti, tepkiler çığ gibi büyüdü.
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Instagram'ın BTK tarafından erişime kısıtlanmasının ardından binlerce insan isyan etti.
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Hatırlarsanız bugün açıklanması beklenen Instagram için Bakan Uraloğlu, “Instagram'ın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok.” demişti.
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