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İsyan Bayrakları İnmiyor! Instagram'ın Kısıtlanmasının Üzerinden 3 Gün Geçti, Tepkiler Hala Çığ Gibi

İsyan Bayrakları İnmiyor! Instagram'ın Kısıtlanmasının Üzerinden 3 Gün Geçti, Tepkiler Hala Çığ Gibi

Instagram Erişim Engeli
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 23:16

2 Ağustos'ta erişim engeli engeli getirilen Instagram platformu binlerce kişinin gündeminde. Bugün yapılan olumsuz açıklamanın ardından birçok kişi isyan etti, tepkiler çığ gibi büyüdü.

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Instagram'ın BTK tarafından erişime kısıtlanmasının ardından binlerce insan isyan etti.

Instagram'ın BTK tarafından erişime kısıtlanmasının ardından binlerce insan isyan etti.

Hatırlarsanız bugün açıklanması beklenen Instagram için Bakan Uraloğlu, “Instagram'ın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok.” demişti.

Hatırlarsanız bugün açıklanması beklenen Instagram için Bakan Uraloğlu, “Instagram'ın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok.” demişti.

Kullanıcılar bu açıklamadan sonra isyan bayrağını indirmedi. Gelin kimler neler demiş, beraber bakalım👇

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