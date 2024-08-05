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Yıllardır Bu Sektörde Çalışan Uçuş Görevlisi, Uçakta Neden Ayakkabısız Dolaşmamamız Gerektiğini Söyledi

Yıllardır Bu Sektörde Çalışan Uçuş Görevlisi, Uçakta Neden Ayakkabısız Dolaşmamamız Gerektiğini Söyledi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 20:19

Uçak yolculuğu sırasında hijyen kurallarına dikkat etmek büyük önem taşır. Uçuş görevlisi Destanie, uçak zeminlerinin, özellikle tuvaletlerin genellikle yüzeysel olarak temizlendiğini ve detaylı bir temizlik yapılmadığını belirtiyor. Destanie, uçak tuvaletlerinde bazen zeminde idrar birikintilerine rastlandığını ve yolcuların türbülans nedeniyle istemeden zemini kirletebildiğini ifade ediyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/travel/news/...
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Zaman zaman uçuş görevlilerinin birbirinden ilginç tavsiyelerini okuyoruz ve seyahat planlarımızı ona göre şekillendiriyoruz.

Zaman zaman uçuş görevlilerinin birbirinden ilginç tavsiyelerini okuyoruz ve seyahat planlarımızı ona göre şekillendiriyoruz.

Geçtiğimiz günlerde bir uçuş görevlisi uçakta neden ayakkabıları çıkarmamamız gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde bir uçuş görevlisi uçakta neden ayakkabıları çıkarmamamız gerektiğini söyledi.

"Birçok kişi bundan bahsediyor, ama gerçek şu ki uçakta ayakkabılarınızı çıkarmamalısınız. Uçak zeminlerinin pis olduğunu her zaman biliyordum..."

"Birçok kişi bundan bahsediyor, ama gerçek şu ki uçakta ayakkabılarınızı çıkarmamalısınız. Uçak zeminlerinin pis olduğunu her zaman biliyordum..."

"Bu uçaklar kapsamlı bir şekilde temizlenmiyor, sadece yüzeysel olarak temizleniyorlar, bu yüzden bu halılar gerçekten çok pis. Üzerinde muhtemelen idrar veya diğer vücut sıvılarının kalıntıları vardır."

"Bu uçaklar kapsamlı bir şekilde temizlenmiyor, sadece yüzeysel olarak temizleniyorlar, bu yüzden bu halılar gerçekten çok pis. Üzerinde muhtemelen idrar veya diğer vücut sıvılarının kalıntıları vardır."

Bununla birlikte, birçok uçağın tuvalet zeminlerinin de benzer olduğunu ve düşündüğünüz kadar sık temizlenmediğini iddia etti. Bunun yerine, sadece yüzeysel bir şekilde silindiklerini öne sürdü.

Destanie, bazen tuvalete girdiğinde yerde idrar gördüğünü iddia etti. Bunun, birinin tuvaleti kullanırken türbülansa girmesinden kaynaklanabileceğini belirtti.

Destanie, bazen tuvalete girdiğinde yerde idrar gördüğünü iddia etti. Bunun, birinin tuvaleti kullanırken türbülansa girmesinden kaynaklanabileceğini belirtti.
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Daha da kötüsü Destanie, bir yolcunun tuvaletin her yerine, hatta duvarlara bile dışkıladığı bir olayı hatırladığını söyledi.

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Bizim ayakkabı çıkaran magandalarımız otobüse, onlarınki uçağa biniyor. En az 40-50 kere iç hat uçmuşumdur, uçakta ayakkabısını çıkarana hiç şahit olmadım. B... Devamını Gör