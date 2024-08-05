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Astrolog Son Günlerde Görülen Rüyalar İçin 'Dikkatli Olun' Dedi: 'Pusula Niteliğinde Olabilir'

Astrolog Son Günlerde Görülen Rüyalar İçin 'Dikkatli Olun' Dedi: 'Pusula Niteliğinde Olabilir'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 17:24

Astrolog Yasemin Koca 3 ve 4 Ağustos gecesi görülen rüyalar hakkında bir uyarıda bulundu. Yeni Ay döneminin bir pusulası niteliğinde olacağını dile getirdi.

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Zaman zaman bazı rüyalar 'yol gösterici' olabiliyor. Gördüğümüz rüyalardan yola çıkarak bazı koşulları tekrardan değerlendirebiliyoruz.

Yasemin Koca 3 ve 4 Ağustos gecesi görülen rüyalar hakkında bir uyarıda bulundu. Yeni Ay döneminin bir pusulası niteliğinde olacağını dile getirdi.

Yasemin Koca 3 ve 4 Ağustos gecesi görülen rüyalar hakkında bir uyarıda bulundu. Yeni Ay döneminin bir pusulası niteliğinde olacağını dile getirdi.
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