Astrolog Son Günlerde Görülen Rüyalar İçin 'Dikkatli Olun' Dedi: 'Pusula Niteliğinde Olabilir'
Astrolog Son Günlerde Görülen Rüyalar İçin 'Dikkatli Olun' Dedi: 'Pusula Niteliğinde Olabilir'
Astrolog Yasemin Koca 3 ve 4 Ağustos gecesi görülen rüyalar hakkında bir uyarıda bulundu. Yeni Ay döneminin bir pusulası niteliğinde olacağını dile getirdi.
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Zaman zaman bazı rüyalar 'yol gösterici' olabiliyor. Gördüğümüz rüyalardan yola çıkarak bazı koşulları tekrardan değerlendirebiliyoruz.
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Yasemin Koca 3 ve 4 Ağustos gecesi görülen rüyalar hakkında bir uyarıda bulundu. Yeni Ay döneminin bir pusulası niteliğinde olacağını dile getirdi.
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