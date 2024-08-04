'İlişkinizi Gizli Yaşayın, Sosyal Medyada Yaşamayın' Diyen Kullanıcı Tartışma Yarattı

Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'İlişkilerinizi gizli yaşayama gayret edin' diyerek herkesi uyardı. Sosyal medyadaki ilişkilerin uzun soluklu olmadığını söyleyen kullanıcıya bir kısım hak verirken bir kısım da hak vermedi.

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