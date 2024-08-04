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'İlişkinizi Gizli Yaşayın, Sosyal Medyada Yaşamayın' Diyen Kullanıcı Tartışma Yarattı

'İlişkinizi Gizli Yaşayın, Sosyal Medyada Yaşamayın' Diyen Kullanıcı Tartışma Yarattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 15:46

Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'İlişkilerinizi gizli yaşayama gayret edin' diyerek herkesi uyardı. Sosyal medyadaki ilişkilerin uzun soluklu olmadığını söyleyen kullanıcıya bir kısım hak verirken bir kısım da hak vermedi.

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Sizler de takdir edersiniz ki '41 kere maşallah' dedirten bazı ilişkilere denk gelebiliyoruz.

Fakat bir kullanıcı, 'İlişkilerinizi gizli yaşayama gayret edin' diyerek herkesi uyardı. Sosyal medyadaki ilişkilerin uzun soluklu olmadığını söyleyen kullanıcıya bir kısım hak verirken bir kısım da hak vermedi.

Fakat bir kullanıcı, 'İlişkilerinizi gizli yaşayama gayret edin' diyerek herkesi uyardı. Sosyal medyadaki ilişkilerin uzun soluklu olmadığını söyleyen kullanıcıya bir kısım hak verirken bir kısım da hak vermedi.
twitter.com

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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