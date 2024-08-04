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Resmi X Hesabı da 'Hoş Geldiniz' Dedi: Tüm Dünyanın Konuştuğu Olimpiyat Gururumuz Yusuf Dikeç X Hesabı Açtı!

Resmi X Hesabı da 'Hoş Geldiniz' Dedi: Tüm Dünyanın Konuştuğu Olimpiyat Gururumuz Yusuf Dikeç X Hesabı Açtı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 12:57

Olimpiyatlarda ülkemizi gururla temsil eden Yusuf Dikeç, sosyal medya platformu X’e hesabı açtı. Resmi X hesabı, Dikeç’in dönüşünü “Hoş geldiniz” mesajıyla karşıladı.

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Yusuf Dikeç... Paris 2024 olimpiyatlarında atıcılık branşında ülkemize gümüş madalya getirerek hepimizin göğsünü kabartmıştı.

Yusuf Dikeç... Paris 2024 olimpiyatlarında atıcılık branşında ülkemize gümüş madalya getirerek hepimizin göğsünü kabartmıştı.

Kendinden emin bir şekilde eli cebinde bir şekilde atış yapan Dikeç, sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın da gündemine oturmuştu.

Kendinden emin bir şekilde eli cebinde bir şekilde atış yapan Dikeç, sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın da gündemine oturmuştu.

Yusuf Dikeç, X hesabı açarak (Twitter) 'Merhaba X' dedi.

Yusuf Dikeç, X hesabı açarak (Twitter) 'Merhaba X' dedi.
twitter.com

Resmi X (Twitter) hesabı ise "Hem olimpiyatlarda hem de zaman tünelinde samimiyeti korumak... X'e hoş geldiniz." diyerek Yusuf Dikeç'i selamladı.

Resmi X (Twitter) hesabı ise "Hem olimpiyatlarda hem de zaman tünelinde samimiyeti korumak... X'e hoş geldiniz." diyerek Yusuf Dikeç'i selamladı.
twitter.com

Birçok kullanıcı da X'in bu selamlamasına kayıtsız kalamadı.👇

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