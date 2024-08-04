Resmi X Hesabı da 'Hoş Geldiniz' Dedi: Tüm Dünyanın Konuştuğu Olimpiyat Gururumuz Yusuf Dikeç X Hesabı Açtı!
Resmi X Hesabı da 'Hoş Geldiniz' Dedi: Tüm Dünyanın Konuştuğu Olimpiyat Gururumuz Yusuf Dikeç X Hesabı Açtı!
Olimpiyatlarda ülkemizi gururla temsil eden Yusuf Dikeç, sosyal medya platformu X’e hesabı açtı. Resmi X hesabı, Dikeç’in dönüşünü “Hoş geldiniz” mesajıyla karşıladı.
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Yusuf Dikeç... Paris 2024 olimpiyatlarında atıcılık branşında ülkemize gümüş madalya getirerek hepimizin göğsünü kabartmıştı.
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Kendinden emin bir şekilde eli cebinde bir şekilde atış yapan Dikeç, sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın da gündemine oturmuştu.
Yusuf Dikeç, X hesabı açarak (Twitter) 'Merhaba X' dedi.
Resmi X (Twitter) hesabı ise "Hem olimpiyatlarda hem de zaman tünelinde samimiyeti korumak... X'e hoş geldiniz." diyerek Yusuf Dikeç'i selamladı.
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