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Yargıtay'dan Emsal Karar: Kayınvalide ve Kayınbabaya 'Anne, Baba' Demeyen Kadın Boşanmada Kusurlu Bulundu

Yargıtay'dan Emsal Karar: Kayınvalide ve Kayınbabaya 'Anne, Baba' Demeyen Kadın Boşanmada Kusurlu Bulundu

Yargıtay Boşanma
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 14:43

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınpeder ve kayınvalidesine 'anne, baba' şeklinde hitap etmeyen kadını, boşanma davasında 'kusurlu' bulan yerel mahkeme kararını onayladı. Bu karar, kadının aile büyüklerine hitap şeklinin boşanma davalarında kusur olarak değerlendirilmesine yönelik önemli bir emsal teşkil ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)

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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınpeder ve kayınvalidesine "anne, baba" şeklinde hitap etmeyen kadını, boşanma davasında "kusurlu" bulan yerel mahkeme kararını onayladı. Bu karar, kadının aile büyüklerine hitap şeklinin boşanma davalarında kusur olarak değerlendirilmesine yönelik önemli bir emsal teşkil ediyor.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınpeder ve kayınvalidesine "anne, baba" şeklinde hitap etmeyen kadını, boşanma davasında "kusurlu" bulan yerel mahkeme kararını onayladı. Bu karar, kadının aile büyüklerine hitap şeklinin boşanma davalarında kusur olarak değerlendirilmesine yönelik önemli bir emsal teşkil ediyor.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, eşinin "anne ve babasına gereken saygıyı göstermediğini, onlara 'anne' ve 'baba' diye hitap etmediğini, küçük olayları abartarak kendisine baskı kurduğunu ve kıskançlık yaptığını" iddia eden bir erkek, evlilik birlikteliklerinin temelinden sarsıldığını öne sürerek boşanma davası açtı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, eşinin "anne ve babasına gereken saygıyı göstermediğini, onlara 'anne' ve 'baba' diye hitap etmediğini, küçük olayları abartarak kendisine baskı kurduğunu ve kıskançlık yaptığını" iddia eden bir erkek, evlilik birlikteliklerinin temelinden sarsıldığını öne sürerek boşanma davası açtı.

Eşinin açtığı davaya karşı dava açan kadın, erkeğin iddialarının doğru olmadığını, eşinin kendisine ve çocuklarına vakit ayırmadığını, küfürlü mesajlar gönderdiğini, kendisini istemediğini belirterek boşanmalarına karar verilmesini talep etti. Ayrıca, kendisi için 50 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminat talep etti.

Eşinin açtığı davaya karşı dava açan kadın, erkeğin iddialarının doğru olmadığını, eşinin kendisine ve çocuklarına vakit ayırmadığını, küfürlü mesajlar gönderdiğini, kendisini istemediğini belirterek boşanmalarına karar verilmesini talep etti. Ayrıca, kendisi için 50 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminat talep etti.

AA'nın haberine göre, istinaf başvurusu üzerine kararı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin "kadının kayınvalidesi ve kayınpederine 'anne baba' şeklinde hitap etmemesi" davranışını evlilik birliğini temelinden sarsacak bir kusur olarak değerlendirmedi. Bu nedenle, tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Mahkeme, kadının istinaf başvurusunu kısmen kabul ederek karar verdi.

AA'nın haberine göre, istinaf başvurusu üzerine kararı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin "kadının kayınvalidesi ve kayınpederine 'anne baba' şeklinde hitap etmemesi" davranışını evlilik birliğini temelinden sarsacak bir kusur olarak değerlendirmedi. Bu nedenle, tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Mahkeme, kadının istinaf başvurusunu kısmen kabul ederek karar verdi.

İstinaf kararının temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınvalidesi ve kayınpederine 'anne baba' şeklinde hitap etmeyen kadını boşanmada ağır kusurlu bularak, istinaf kararının bozulmasına karar verdi. Tarafların boşanmalarına ilişkin karar ise onandı.

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