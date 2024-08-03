Yargıtay'dan Emsal Karar: Kayınvalide ve Kayınbabaya 'Anne, Baba' Demeyen Kadın Boşanmada Kusurlu Bulundu

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınpeder ve kayınvalidesine 'anne, baba' şeklinde hitap etmeyen kadını, boşanma davasında 'kusurlu' bulan yerel mahkeme kararını onayladı. Bu karar, kadının aile büyüklerine hitap şeklinin boşanma davalarında kusur olarak değerlendirilmesine yönelik önemli bir emsal teşkil ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)