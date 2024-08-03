Yaptırdıkları Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Acayip Kişiler
Yaptırdıkları Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Acayip Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/
Dövme birçoğumuz için belki bir sanat belki de kendimizi ifade edebildiğimiz bir alan. Fakat birazdan göreceğiniz dövmeler, sizi dövme yaptırmaya tövbe ettirecek cinsten.
Buyurun👇
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
2. "Instagram'da buldum ve gerçekten berbat"
3. Baktıkça daha da kötüleşiyor...
4. "Aynısı olmuş"
5. 👇
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6. "Biden'a daha çok benzemiş"
7. Nasıl yani?
8. "Chucky dövmesi yaptırmıştım"
9. Jon Bovi?
10. "Anneler, annelerimiz..."
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11. "Boynumda böyle bir dövme olmasını istemezdim..."
12. "Baktıkça gözlerim ağırlaşıyor."
13. "Yara gibi duruyor"
14. Hayatımda gördüğüm en kötü kurt dövmesi.
15. Haftaya görüşmek üzere. 👋
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