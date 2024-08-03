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Yaptırdıkları Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Acayip Kişiler

Yaptırdıkları Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Acayip Kişiler

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 12:21

Dövme birçoğumuz için belki bir sanat belki de kendimizi ifade edebildiğimiz bir alan. Fakat birazdan göreceğiniz dövmeler, sizi dövme yaptırmaya tövbe ettirecek cinsten.

Buyurun👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. "Instagram'da buldum ve gerçekten berbat"

2. "Instagram'da buldum ve gerçekten berbat"

3. Baktıkça daha da kötüleşiyor...

3. Baktıkça daha da kötüleşiyor...

4. "Aynısı olmuş"

4. "Aynısı olmuş"
4. "Aynısı olmuş"

5. 👇

5. 👇
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6. "Biden'a daha çok benzemiş"

6. "Biden'a daha çok benzemiş"

7. Nasıl yani?

7. Nasıl yani?

8. "Chucky dövmesi yaptırmıştım"

8. "Chucky dövmesi yaptırmıştım"

9. Jon Bovi?

9. Jon Bovi?

10. "Anneler, annelerimiz..."

10. "Anneler, annelerimiz..."
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11. "Boynumda böyle bir dövme olmasını istemezdim..."

11. "Boynumda böyle bir dövme olmasını istemezdim..."

12. "Baktıkça gözlerim ağırlaşıyor."

12. "Baktıkça gözlerim ağırlaşıyor."

13. "Yara gibi duruyor"

13. "Yara gibi duruyor"

14. Hayatımda gördüğüm en kötü kurt dövmesi.

14. Hayatımda gördüğüm en kötü kurt dövmesi.

15. Haftaya görüşmek üzere. 👋

15. Haftaya görüşmek üzere. 👋

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