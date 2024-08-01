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'İlk Mesaj Nasıl Olmalı?' Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Görenlerin Yüzünde Tebessüm Oluşturan Kişiler

'İlk Mesaj Nasıl Olmalı?' Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Görenlerin Yüzünde Tebessüm Oluşturan Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 22:02

Herhangi bir ikili ilişkide ilk mesaj büyük önem arz ediyor. Peki ilk mesaj nasıl olmalı? Bir de diğer kullanıcılardan dinleyelim!

Buyrun...👇

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İlk mesaj... Belki uzun süreli ilişkilerin dinamiğini şekillendiren en önemli adımlardan bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki hangin tarafın adım atacağı da bu konuda önem arz ediyor.

İlk mesaj... Belki uzun süreli ilişkilerin dinamiğini şekillendiren en önemli adımlardan bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki hangin tarafın adım atacağı da bu konuda önem arz ediyor.

Peki ilk mesaj nasıl olmalı? Bir Twitter kullanıcısı, bu soruyu diğer kullanıcılara sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Soru şu şekildeydi👇

Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor? Gelin beraber bakalım...

Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor? Gelin beraber bakalım...
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Sizce ilk mesaj nasıl olmalı?

Sizce ilk mesaj nasıl olmalı?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

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