Ameliyat Sonrası Tanınmaz Hale Gelen Genç, Kimliğini Kanıtlamak İçin DNA Testi Yaptırmak Zorunda Kaldı
Ameliyat Sonrası Tanınmaz Hale Gelen Genç, Kimliğini Kanıtlamak İçin DNA Testi Yaptırmak Zorunda Kaldı
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Adana'da 146 kilodan 76 kiloya düşen 25 yaşındaki Çağlar Kumlutaş, yetkililere aynı kişi olduğunu ispat etmek için DNA testi yaptırmak zorunda kaldı.
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Adana'da yaşayan 25 yaşındaki bir genç, kilo verip estetik ameliyatlar geçirerek adeta yeni birine dönüştü. Ancak bu büyük değişim, pasaportunu yenilemek istediğinde sorun yarattı. Yetkililer, gencin kimliğine inanmayınca, polis devreye girdi ve genç karakola götürüldü. Kimliğini kanıtlamak zorunda kalan genç, son çare olarak DNA testi yaptırmak zorunda kaldı.
25 yaşındaki makyaj sanatçısı Çağlar Kumlutaş, 146 kiloya ulaştıktan ve ağır bir uyku apnesi sorunu yaşamaya başladıktan sonra "tüp mide ameliyatı" olmaya karar verdi.
Hürriyet'in haberine göre başından geçenleri anlatan Kumlutaş, yaşadığı zorlukları şu sözlerle dile getirdi: “Uyku apnesi sorunum vardı. Çalışırken bile sürekli uyuyakalıyordum. Otobüse biniyordum, varacağım yerden 3-4 durak sonrasında iniyordum uyuduğum için. Ailem sürekli beni arıyordu uyuya kaldığım için, sürekli başımda bekliyorlardı ve korkuyorlardı” diye konuştu.
"Hastalığımın çözüme ulaşması gerektiği için doktora gittim. Uyku apnesinden kaynaklı olarak bünyemin narkozu kaldıramayabileceğini söyledi. Ancak ameliyat oldum, ameliyata girmeden önce 146 kiloydum. Şu anda 72 kiloyum, mutluyum" dedi.
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İnsanların ameliyattan sonra kendisini tanımadığını belirten Kumlutaş, "Kendimi ben tanıtıyorum çevremdekilere. Pasaportumu yeniletmek için nüfus dairesine gittim. Nüfus dairesinde polis ekipleri gelerek beni karakola götürdü" dedi.
Karakolda ifadesinin alındığını söyleyen Kumlutaş, "Ailem geldi. Aslında sorun nüfustaki bir cihazda, normalde eski fotoğraf ile yeni fotoğraf arasında benzerlik ölçülür ve yüzde 20 benzerlik çıkması gerekirmiş. Bende yüzde 3 benzerlik çıkınca çalışanlar durumu polise bildirmiş. DNA testi ve ailemin onayıyla pasaportum ve kimliğim yenilenmiş oldu" diye konuştu.
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