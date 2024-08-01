Birçok Hastalığa Davetiye Çıkaran Hiperandrojenizm Nedir, Nasıl Tedavi Edilir, Neden Olur?

İnsan biyolojisinde birbirinden farklı hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Tıp bilimi ise bu hastalıklara çare bulmak için de var gücüyle çalışıyor. Hiperandrojenizm de bu hastalıklardan bir tanesi. Peki hiperandrojenizm nedir, nasıl tedavi edilir, semptomları nelerdir?