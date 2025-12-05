onedio
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı Gözaltında: Tahir Kum "Futbolculara Ömür Boyu Men Cezası Verilecek" Dedi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.12.2025 - 13:57

Futbolda bahis soruşturması bugün yapılan operasyonlarla derinleşti. Aralarında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı, yorumcu Ahmet Çakar gibi isimlerin de olduğu 46 kişi gözaltına alındı. 

Yapılan operasyon hakkında Haber Türk TV'ye açıklamalarda bulunan gazeteci Tahir Kum, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ceza verirken değerlendirmeleri 56. madde üzerinden yapacağını ve futbolculara futboldan ömür boyu men cezası geleceğini söyledi.

İşte Tahir Kum'un bahis soruşturması hakkındaki açıklamaları:

Tahir Kum: Futbolculara 56. madde kapsamında futboldan ömür boyu men cezası gelecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis soruşturması kapsamında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada gözaltına alınan isimler arasında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı, yorumcu Ahmet Çakar ve eşi ile hakem Zorbay Küçük gibi isimler olduğu belirtildi.

Yaşanan gelişmeleri Haber Türk TV'de yorumlayan gazeteci Tahir Kum, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ceza verirken değerlendirmeleri 56. madde üzerinden yapacağını ve futbolculara futboldan ömür boyu men cezası geleceğini söyledi.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
