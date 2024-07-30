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Telegram'ın Kurucusu Pavel Durov'un "100'den Fazla Çocuğum Var" Açıklamasına Elon Musk'tan Cevap Gecikmedi

Telegram'ın Kurucusu Pavel Durov'un "100'den Fazla Çocuğum Var" Açıklamasına Elon Musk'tan Cevap Gecikmedi

Telegram Elon Musk
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 23:28

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, 12 farklı ülkede sperm bağışı yoluyla 100’den fazla biyolojik çocuk sahibi olduğunu iddia etti. 12 çocuğu olduğu bilinen Elon Musk ise Hükümdar Cengiz Han'ın 'Bu sayılar amatör işi' sözüyle cevap verdi.

Kaynak: https://www.benzinga.com/news/24/07/4...
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Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, 12 farklı ülkede sperm bağışı yoluyla 100’den fazla biyolojik çocuk sahibi olduğunu iddia etti.

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, 12 farklı ülkede sperm bağışı yoluyla 100’den fazla biyolojik çocuk sahibi olduğunu iddia etti.

12 çocuğu olduğu bilinen Elon Musk ise...

12 çocuğu olduğu bilinen Elon Musk ise...

Hükümdar Cengiz Han'ın 'Bu sayılar amatör işi' sözüyle cevap verdi.

Hükümdar Cengiz Han'ın 'Bu sayılar amatör işi' sözüyle cevap verdi.
twitter.com

Durov’un şok edici açıklaması, Telegram’daki 5.7 milyon abonesiyle paylaşıldı. Yaklaşık 15 yıl önce bir arkadaşının isteği üzerine sperm bağışına başladığını hatırlattı.

Durov’un şok edici açıklaması, Telegram’daki 5.7 milyon abonesiyle paylaşıldı. Yaklaşık 15 yıl önce bir arkadaşının isteği üzerine sperm bağışına başladığını hatırlattı.

Durov, biyolojik çocuklarının birbirlerini kolayca bulabilmeleri için DNA'sını açık kaynak olarak sunmayı planladığını da belirtti. Bu alışılmadık açıklama, çeşitli platformlarda tartışmalara yol açarken, Elon Musk'ın esprili yaklaşımı da bu heyecanı artırdı.

Durov, biyolojik çocuklarının birbirlerini kolayca bulabilmeleri için DNA'sını açık kaynak olarak sunmayı planladığını da belirtti. Bu alışılmadık açıklama, çeşitli platformlarda tartışmalara yol açarken, Elon Musk'ın esprili yaklaşımı da bu heyecanı artırdı.

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