Telegram'ın Kurucusu Pavel Durov'un "100'den Fazla Çocuğum Var" Açıklamasına Elon Musk'tan Cevap Gecikmedi

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, 12 farklı ülkede sperm bağışı yoluyla 100’den fazla biyolojik çocuk sahibi olduğunu iddia etti. 12 çocuğu olduğu bilinen Elon Musk ise Hükümdar Cengiz Han'ın 'Bu sayılar amatör işi' sözüyle cevap verdi.