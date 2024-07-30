Telegram'ın Kurucusu Pavel Durov'un "100'den Fazla Çocuğum Var" Açıklamasına Elon Musk'tan Cevap Gecikmedi
Telegram'ın Kurucusu Pavel Durov'un "100'den Fazla Çocuğum Var" Açıklamasına Elon Musk'tan Cevap Gecikmedi
Kaynak: https://www.benzinga.com/news/24/07/4...
Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, 12 farklı ülkede sperm bağışı yoluyla 100’den fazla biyolojik çocuk sahibi olduğunu iddia etti. 12 çocuğu olduğu bilinen Elon Musk ise Hükümdar Cengiz Han'ın 'Bu sayılar amatör işi' sözüyle cevap verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, 12 farklı ülkede sperm bağışı yoluyla 100’den fazla biyolojik çocuk sahibi olduğunu iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12 çocuğu olduğu bilinen Elon Musk ise...
Hükümdar Cengiz Han'ın 'Bu sayılar amatör işi' sözüyle cevap verdi.
Durov’un şok edici açıklaması, Telegram’daki 5.7 milyon abonesiyle paylaşıldı. Yaklaşık 15 yıl önce bir arkadaşının isteği üzerine sperm bağışına başladığını hatırlattı.
Durov, biyolojik çocuklarının birbirlerini kolayca bulabilmeleri için DNA'sını açık kaynak olarak sunmayı planladığını da belirtti. Bu alışılmadık açıklama, çeşitli platformlarda tartışmalara yol açarken, Elon Musk'ın esprili yaklaşımı da bu heyecanı artırdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.