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Vajina Daraltma Ameliyatı Reklamında Kullanılan Ataerkil Dili Görünce Sinirlerinize Hakim Olamayacaksınız

Vajina Daraltma Ameliyatı Reklamında Kullanılan Ataerkil Dili Görünce Sinirlerinize Hakim Olamayacaksınız

Ameliyat Vajina
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 20:40

Vajina daraltma operasyonu belirli bir kesim tarafından tercih edilen operasyonlardan bir tanesi. Vajinal daraltma ameliyatı, vajinal dokuları sıkılaştırarak cinsel hazzı artırmak ve doğum sonrası değişiklikleri düzeltmek amacıyla yapılıyor. Fakat geçtiğimiz günlerde bir Instagram reklamında kullanılan dil tam anlamıyla şoke etti. 'Kocam, kız gibi olmuşsun dedi', 'Genişlik sorunu oldu' gibi tabirler görenlerin beynine kan sıçrattı.

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Vajina daraltma operasyonu belirli bir kesim tarafından tercih edilen operasyonlardan bir tanesi. Vajina daraltma ameliyatı, vajinal dokuları sıkılaştırarak cinsel hazzı artırmak ve doğum sonrası değişiklikleri düzeltmek amacıyla yapılıyor.

Vajina daraltma operasyonu belirli bir kesim tarafından tercih edilen operasyonlardan bir tanesi. Vajina daraltma ameliyatı, vajinal dokuları sıkılaştırarak cinsel hazzı artırmak ve doğum sonrası değişiklikleri düzeltmek amacıyla yapılıyor.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir Instagram reklamında kullanılan dil tam anlamıyla şoke etti. 'Kocam, kız gibi olmuşsun dedi', 'Genişlik sorunu oldu' gibi tabirler görenlerin beynine kan sıçrattı.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir Instagram reklamında kullanılan dil tam anlamıyla şoke etti. 'Kocam, kız gibi olmuşsun dedi', 'Genişlik sorunu oldu' gibi tabirler görenlerin beynine kan sıçrattı.

Evlenen kişinin hem 16 yaşında olmasına hem de kullanılan dile diğer kullanıcılar kayıtsız kalamadı.👇

Evlenen kişinin hem 16 yaşında olmasına hem de kullanılan dile diğer kullanıcılar kayıtsız kalamadı.👇
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