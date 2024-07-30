Vajina Daraltma Ameliyatı Reklamında Kullanılan Ataerkil Dili Görünce Sinirlerinize Hakim Olamayacaksınız

Vajina daraltma operasyonu belirli bir kesim tarafından tercih edilen operasyonlardan bir tanesi. Vajinal daraltma ameliyatı, vajinal dokuları sıkılaştırarak cinsel hazzı artırmak ve doğum sonrası değişiklikleri düzeltmek amacıyla yapılıyor. Fakat geçtiğimiz günlerde bir Instagram reklamında kullanılan dil tam anlamıyla şoke etti. 'Kocam, kız gibi olmuşsun dedi', 'Genişlik sorunu oldu' gibi tabirler görenlerin beynine kan sıçrattı.

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