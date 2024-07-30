Susturmak Zorunda Kaldığı Dolmuş Şoförünün Kendisine Trip Attığı Anları Anlatan Yolcu Herkesi Güldürdü

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, dolmuş şoförünün çok bağırdığı için susturduğunu dile getirdi. Sonrasında şoförün kendisine ilginç bir şekilde trip attığını söyleyen kadın herkesi güldürdü!

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