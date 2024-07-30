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Susturmak Zorunda Kaldığı Dolmuş Şoförünün Kendisine Trip Attığı Anları Anlatan Yolcu Herkesi Güldürdü

Susturmak Zorunda Kaldığı Dolmuş Şoförünün Kendisine Trip Attığı Anları Anlatan Yolcu Herkesi Güldürdü

anksiyete
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 19:06

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, dolmuş şoförünün çok bağırdığı için susturduğunu dile getirdi. Sonrasında şoförün kendisine ilginç bir şekilde trip attığını söyleyen kadın herkesi güldürdü!

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Zaman zaman bindiğimiz dolmuşlarda birçok kez yolcularla şoförün kavga etmesine şahit olmuşuzdur.

Zaman zaman bindiğimiz dolmuşlarda birçok kez yolcularla şoförün kavga etmesine şahit olmuşuzdur.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, dolmuş şoförünün çok bağırdığı için susturduğunu dile getirdi.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, dolmuş şoförünün çok bağırdığı için susturduğunu dile getirdi.
twitter.com

Sonrasında şoförün kendisine ilginç bir şekilde trip attığını şu şekilde anlattı...

Sonrasında şoförün kendisine ilginç bir şekilde trip attığını şu şekilde anlattı...
twitter.com

Birçok kullanıcı ise bu ilginç olaya birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Birçok kullanıcı ise bu ilginç olaya birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
twitter.com
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