Susturmak Zorunda Kaldığı Dolmuş Şoförünün Kendisine Trip Attığı Anları Anlatan Yolcu Herkesi Güldürdü
Susturmak Zorunda Kaldığı Dolmuş Şoförünün Kendisine Trip Attığı Anları Anlatan Yolcu Herkesi Güldürdü
Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, dolmuş şoförünün çok bağırdığı için susturduğunu dile getirdi. Sonrasında şoförün kendisine ilginç bir şekilde trip attığını söyleyen kadın herkesi güldürdü!
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Zaman zaman bindiğimiz dolmuşlarda birçok kez yolcularla şoförün kavga etmesine şahit olmuşuzdur.
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Fakat geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, dolmuş şoförünün çok bağırdığı için susturduğunu dile getirdi.
Sonrasında şoförün kendisine ilginç bir şekilde trip attığını şu şekilde anlattı...
Birçok kullanıcı ise bu ilginç olaya birbirinden farklı yorumlar yaptı.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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