Elon Musk'tan Olay Yaratacak Paylaşım: Donald Trump ve Joe Biden'a Hangi Kuruluşlar Bağış Yaptı?

2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde, adaylara yapılan bağışlar büyük bir rol oynadı. Elon Musk ise bir kullanıcının paylaştığı gönderinin üzerine Joe Biden ve Donald Trump'ın bağışçılarını tablo halinde paylaştı, ortalık karıştı!