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Elon Musk'tan Olay Yaratacak Paylaşım: Donald Trump ve Joe Biden'a Hangi Kuruluşlar Bağış Yaptı?

Elon Musk'tan Olay Yaratacak Paylaşım: Donald Trump ve Joe Biden'a Hangi Kuruluşlar Bağış Yaptı?

Donald Trump Joe Biden Elon Musk
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 23:01

2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde, adaylara yapılan bağışlar büyük bir rol oynadı. Elon Musk ise bir kullanıcının paylaştığı gönderinin üzerine Joe Biden ve Donald Trump'ın bağışçılarını tablo halinde paylaştı, ortalık karıştı!

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2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde, adaylara yapılan bağışlar büyük bir rol oynadı.

2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde, adaylara yapılan bağışlar büyük bir rol oynadı.

Peki, bu seçim yarışında eski Başkan Donald Trump ve Başkan Joe Biden'a en çok katkı sağlayan kuruluşlar hangileriydi? Federal Seçim Komisyonu verilerine göre, bu iki adayın kampanyalarına en büyük bağışları yapan kuruluşlar ve katkı miktarları şu şekildeydi👇

Peki, bu seçim yarışında eski Başkan Donald Trump ve Başkan Joe Biden'a en çok katkı sağlayan kuruluşlar hangileriydi? Federal Seçim Komisyonu verilerine göre, bu iki adayın kampanyalarına en büyük bağışları yapan kuruluşlar ve katkı miktarları şu şekildeydi👇

Trump'ın kampanyasına en çok katkı sağlayan kuruluşların başında devlet kurumları dikkat çekiyor. Biden'ın kampanyasına yapılan büyük bağışlar arasında teknoloji devleri ve eğitim kurumları öne çıkıyor.

Bu ikili arasındaki fark ise sosyal medyada çok konuşuldu. Kullanıcılardan bir tanesi gizli sekmede 'suikast' araması yaptığında Donald Trump'ın çıkmadığını fark etti. Halbuki birkaç gün öncesine kadar tüm dünyanın gündeminde Donald Trump'a yapılan suikast girişimi vardı.

Bu ikili arasındaki fark ise sosyal medyada çok konuşuldu. Kullanıcılardan bir tanesi gizli sekmede 'suikast' araması yaptığında Donald Trump'ın çıkmadığını fark etti. Halbuki birkaç gün öncesine kadar tüm dünyanın gündeminde Donald Trump'a yapılan suikast girişimi vardı.
twitter.com

Elon Musk ise öncesinde sizlere gösterdiğimiz tabloyu paylaşarak "Biden'a en büyük bağışçıların Alphabet (Google) çalışanlarının olması muhtemelen bir tesadüf." diyerek bu durumu tiye aldı.

Elon Musk ise öncesinde sizlere gösterdiğimiz tabloyu paylaşarak "Biden'a en büyük bağışçıların Alphabet (Google) çalışanlarının olması muhtemelen bir tesadüf." diyerek bu durumu tiye aldı.
twitter.com

Ünlü girişimcinin paylaştığı bu veriler hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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