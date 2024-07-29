Yas Tutmadı: Ünlü Futbolcu Lamine Yamal Aldatıldıktan Bir Gün Sonra Başka Bir Kadınla Görüntülendi

Son günlerde magazin dünyasında fırtınalar estiren başarılı İspanyol futbolcu Lamine Yamal, bir süredir birlikte olduğu Alex Padilla ile gündemdeydi. Padilla'nın başka bir erkeğin kucağında eğlenirken çekilen videosu ortaya çıkınca, Yamal'ın aldatıldığı anlaşıldı. Ancak Lamine Yamal yas tutmak yerine, bir gün sonra başka bir kadınla görüntülendi.