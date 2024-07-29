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Yas Tutmadı: Ünlü Futbolcu Lamine Yamal Aldatıldıktan Bir Gün Sonra Başka Bir Kadınla Görüntülendi

Yas Tutmadı: Ünlü Futbolcu Lamine Yamal Aldatıldıktan Bir Gün Sonra Başka Bir Kadınla Görüntülendi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 22:07

Son günlerde magazin dünyasında fırtınalar estiren başarılı İspanyol futbolcu Lamine Yamal, bir süredir birlikte olduğu Alex Padilla ile gündemdeydi. Padilla'nın başka bir erkeğin kucağında eğlenirken çekilen videosu ortaya çıkınca, Yamal'ın aldatıldığı anlaşıldı. Ancak Lamine Yamal yas tutmak yerine, bir gün sonra başka bir kadınla görüntülendi.

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Başarılı İspanyol futbolcu Lamine Yamal, magazin gündemini son birkaç gündür kasıp kavuruyor.

Başarılı İspanyol futbolcu Lamine Yamal, magazin gündemini son birkaç gündür kasıp kavuruyor.

Hatırlarsanız Alex Padilla isimli bir kadınla bir süredir birlikte olduğunu bilinen Lamine'nin aldatılma haberleri dünya çapında epey bi' konuşulmuştu.

Hatırlarsanız Alex Padilla isimli bir kadınla bir süredir birlikte olduğunu bilinen Lamine'nin aldatılma haberleri dünya çapında epey bi' konuşulmuştu.

Kadının başka bir erkeğin kucağında görülmesinin akabinde tüm gözler ünlü futbolcuya çevrildi. TikTok'ta tartışma yaratan o anları buradan izleyebilirsiniz:

Şimdi de Lamine Yamal'ın aldatıldıktan bir gün sonra başka bir kadınla birlikte olduğuna dair bazı görüntüler basına sızdırıldı. Birçok kişi ünlü futbolcunun yas tutmamasına epey bi' şaşırdı.

Şimdi de Lamine Yamal'ın aldatıldıktan bir gün sonra başka bir kadınla birlikte olduğuna dair bazı görüntüler basına sızdırıldı. Birçok kişi ünlü futbolcunun yas tutmamasına epey bi' şaşırdı.

Diğer kullanıcılar da bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı...

Diğer kullanıcılar da bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı...
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