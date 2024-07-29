Yargıtay, Eşine Şiddet Uygulayan Erkek ile Büyü ve Muska İşleriyle Uğraşan Kadını Eşit Kusurlu Buldu
Yargıtay, Eşine Şiddet Uygulayan Erkek ile Büyü ve Muska İşleriyle Uğraşan Kadını Eşit Kusurlu Buldu
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında eşine fiziksel şiddet uygulayan bir erkeği ve büyü ve muska işleriyle uğraşarak sosyal medyada paylaşımlar yapan bir kadını eşit derecede kusurlu buldu. Yerel mahkeme, tarafların boşanmasına karar verirken, karşılıklı tazminat taleplerini reddetti.
Kaynak: NTV
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında eşine fiziksel şiddet uygulayan bir erkeği ve büyü ve muska işleriyle uğraşarak sosyal medyada paylaşımlar yapan bir kadını eşit derecede kusurlu buldu. Yerel mahkeme, tarafların boşanmasına karar verirken, karşılıklı tazminat taleplerini reddetti.
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Dairenin kararına göre, Sivas'ta yaşayan bir kadın, eşinin kendisine sürekli hakaret ettiğini, gurur ve onur kırıcı eylemlerde bulunduğunu, fiziksel şiddet uyguladığını, sokak ortasında öldüresiye dövdüğünü ve araba ile çarpmaya çalıştığını ileri sürerek boşanma davası açtı ve tazminat talebinde bulundu.
Erkek, eşinin yaşadıkları evi ve eşyaları beğenmediğini, maddi olarak karşılayamayacağı taleplerde bulunduğunu, kendisinden iğrendiğini ve kendisini sevmediğini belirterek rencide edici sözler söylediğini, bu sebeplerle boşanmak istediğini ileri sürdü.
Sivas 2. Aile Mahkemesi, boşanma davasına bakan mahkeme, kadına hakaret eden ve fiziksel şiddet uygulayan erkek ile büyü ve muska işleriyle ilgilenen, sosyal medyada videolar paylaşan ve eşinin verdiği parayı beğenmeyen kadını eşit kusurlu olarak değerlendirdi.
NTV'nin haberine göre Tarafların boşanmasına hükmeden yerel mahkeme, karşılıklı tazminat taleplerini de reddetti.
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