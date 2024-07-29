Okçuluk Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı!
Okçuluk Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı!
Türkiye'nin Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda üçüncülük maçında Çin'i 6-2 yenerek bronz madalya kazandı. Bu başarı, Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası oldu..
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyamızı milli okçularımız kazandı.
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Klasik Yay Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Çin'i 6-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda, Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan ay-yıldızlı Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı.
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