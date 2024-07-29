Görüş Bildir
Haberler
Spor
Okçuluk Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı!

Okçuluk Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 18:15

Türkiye'nin Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda üçüncülük maçında Çin'i 6-2 yenerek bronz madalya kazandı. Bu başarı, Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası oldu..

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyamızı milli okçularımız kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyamızı milli okçularımız kazandı.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Çin'i 6-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Çin'i 6-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda, Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan ay-yıldızlı Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda, Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan ay-yıldızlı Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı.

Üçüncülük maçında Çin'i 6-2 mağlup eden takım, bronz madalyanın sahibi oldu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
70
25
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın