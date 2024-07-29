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Küçük Kardeşinin Hoşlandığı Çocukla Olan Konuşmasını Paylaşan Abla 'Benim Nasibi Zorlama Şekli' Dedirtti

Küçük Kardeşinin Hoşlandığı Çocukla Olan Konuşmasını Paylaşan Abla 'Benim Nasibi Zorlama Şekli' Dedirtti

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 17:11

Bir Twitter (X) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde kardeşinin hoşlandığı bir erkekle olan konuşmasını paylaştı. Kardeşin nasibini ölümüne zorladığı konuşma ise görenleri güldürdü!

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Bir Twitter (X) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde kardeşinin hoşlandığı erkekle olan konuşmasını paylaştı.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde kardeşinin hoşlandığı erkekle olan konuşmasını paylaştı.

Konuşmada sürekli olarak 'görüldü yiyen' küçük kız öfkesine hakim olamadı.

Konuşmada sürekli olarak 'görüldü yiyen' küçük kız öfkesine hakim olamadı.

Bu ilginç konuşmaya ise yorumlar gecikmedi.

Bu ilginç konuşmaya ise yorumlar gecikmedi.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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twitter.com

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👇
twitter.com

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