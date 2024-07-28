'Hristiyanlık Yok Olacak' Diyen Ünlü Girişimci Elon Musk Tepkilerin Odağında
'Hristiyanlık Yok Olacak' Diyen Ünlü Girişimci Elon Musk Tepkilerin Odağında
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Elon Musk'ı birçoğumuz biliyoruz. Twitter'ı satın alıp X'e dönüştürmesinden bu yana hem magazin olaylarıyla hem de ilginç projeleriyle gündeme geliyor.
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Problematik söylemleriyle de konuşulan Musk, bu sefer de "Adil ve doğru olanı savunmak için daha fazla cesaret olmadığı sürece Hıristiyanlık yok olacak" ifadesini kullandı.
Elon Musk'ın bu söylemi dünya çapında tepki çekti...👇
"Hıristiyanlık asla yok olmayacak. Bu bize bağlı değil. Kelimenin tam anlamıyla bütün mesele bu."
"Elon'un Hıristiyanlığın korunmasına yönelik cesur katkısı."
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"Çok doğru."
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