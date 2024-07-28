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'Hristiyanlık Yok Olacak' Diyen Ünlü Girişimci Elon Musk Tepkilerin Odağında

'Hristiyanlık Yok Olacak' Diyen Ünlü Girişimci Elon Musk Tepkilerin Odağında

Elon Musk Hristiyanlık
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 16:05

Problematik söylemleriyle de konuşulan ünlü girişimci Elon Musk, bu sefer de 'Adil ve doğru olanı savunmak için daha fazla cesaret olmadığı sürece Hıristiyanlık yok olacak' ifadesini kullandı. Bu söyleme tepkiler gecikmedi.

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Elon Musk'ı birçoğumuz biliyoruz. Twitter'ı satın alıp X'e dönüştürmesinden bu yana hem magazin olaylarıyla hem de ilginç projeleriyle gündeme geliyor.

Elon Musk'ı birçoğumuz biliyoruz. Twitter'ı satın alıp X'e dönüştürmesinden bu yana hem magazin olaylarıyla hem de ilginç projeleriyle gündeme geliyor.

Problematik söylemleriyle de konuşulan Musk, bu sefer de "Adil ve doğru olanı savunmak için daha fazla cesaret olmadığı sürece Hıristiyanlık yok olacak" ifadesini kullandı.

Problematik söylemleriyle de konuşulan Musk, bu sefer de "Adil ve doğru olanı savunmak için daha fazla cesaret olmadığı sürece Hıristiyanlık yok olacak" ifadesini kullandı.
twitter.com

Elon Musk'ın bu söylemi dünya çapında tepki çekti...👇

Elon Musk'ın bu söylemi dünya çapında tepki çekti...👇
twitter.com

Hıristiyanlık asla yok olmayacak. Şeytan istediği herkesi kandırabilir, laik Hıristiyanlık yok olabilir ama İsa'nın Kilisesi sonsuza kadar galip gelecektir.

"Hıristiyanlık asla yok olmayacak. Bu bize bağlı değil. Kelimenin tam anlamıyla bütün mesele bu."

"Hıristiyanlık asla yok olmayacak. Bu bize bağlı değil. Kelimenin tam anlamıyla bütün mesele bu."
twitter.com

"Elon'un Hıristiyanlığın korunmasına yönelik cesur katkısı."

"Elon'un Hıristiyanlığın korunmasına yönelik cesur katkısı."
twitter.com
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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

"Çok doğru."

"Çok doğru."
twitter.com

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