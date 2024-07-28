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Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakıp Hayatı Sorgulamamıza Sebep Olmuş Kişiler

Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakıp Hayatı Sorgulamamıza Sebep Olmuş Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 13:32

Günümüzde birçok kişi dövme yaptırmak istiyor. 'Hangi dövmeyi yaptırsam?' diye kara kara düşünüyorsanız birazdan göreceğiniz dövmeler 'Hangi dövmeyi yaptırmasam?' sorusuna cevap niteliğinde olacak.

Buyrun beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/

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1. İlk olarak bu ilginç dövmeyle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu ilginç dövmeyle başlayalım isterseniz...

2. "Bu adam benim kaldığım yerdeki en ünlü dövmecilerden bir tanesi."

2. "Bu adam benim kaldığım yerdeki en ünlü dövmecilerden bir tanesi."

3. Sanatçı ne anlatmak istemiş burada?

3. Sanatçı ne anlatmak istemiş burada?

4. "Karnıma bu dövmeyi yaptırdım. Pişmanım"

4. "Karnıma bu dövmeyi yaptırdım. Pişmanım"

5. "Kedimin dövmesini yaptırdım."

5. "Kedimin dövmesini yaptırdım."
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6. "Arkadaşım bu dövmeyi yaptırırken hiç utanmadı..."

6. "Arkadaşım bu dövmeyi yaptırırken hiç utanmadı..."

7. Nasıl yani?

7. Nasıl yani?

8. "Ortaokuldayken buna 75 dolar ödemiştim"

8. "Ortaokuldayken buna 75 dolar ödemiştim"

9. "Adamın gülüşü her şeyi anlatıyor"

9. "Adamın gülüşü her şeyi anlatıyor"

10. Aşırı dram bir çalışma olmuş.

10. Aşırı dram bir çalışma olmuş.
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11. Yok artık!

11. Yok artık!

12. "İlk baktığımda Amy Winehouse sandım..."

12. "İlk baktığımda Amy Winehouse sandım..."

13. 👇

13. 👇

14. Korkunç bir çalışma!

14. Korkunç bir çalışma!

15. Haftaya görüşmek üzere. 👋

15. Haftaya görüşmek üzere. 👋

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