Aldatan Eski Nişanlısının Tekrardan Arkadaş Olma Teklifi Karşısında Şoke Olan Kadın
Aldatan Eski Nişanlısının Tekrardan Arkadaş Olma Teklifi Karşısında Şoke Olan Kadın
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kendisini aldatan eski nişanlısının tekrardan kendisiyle arkadaş olmak istediğini ve bu durum karşısında ise şoke olduğunu dile getirdi. Olayın ayrıntıları ise tüyler ürperten cinsten!
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Aldatılmak... Birçoğumuzun belki de ikili ilişkiler içerisinde en çok korktuğu durumlardan bir tanesi.
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kendisini aldatan eski nişanlısının tekrardan kendisiyle arkadaş olmak istediğini ve bu durum karşısında ise şoke olduğunu dile getirdi.
“Bugün onunla gerçekten evlendi; aldattığı ve uğruna ailesini terk ettiği kadınla. Bu huzursuz edici bir his ve nasıl hissedeceğimi bilemiyorum.”
“Beni terk ettikten sonra çocuğumuzu görmeye gelirdi ve birlikte oldukları ilk bir buçuk yıl boyunca samimiydik. Onu hala seviyordum ve bir aile gibi hissetmek istiyordum ama o bana sahte umutlar veriyordu."
“İş arkadaşıyla ve eski bir kız arkadaşıyla birlikte olduğunu öğrendiğimde ilişkiyi bitirdim. Ona aldatma alışkanlığı olan biri olduğu halde neden biriyle evlendiğini bile sordum ama bana evlendikten sonra aldatmayacağına dair güvence verdi. Fakat sonrasında bana arkadaş kalabileceğimizi söyledi.”
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"Ayrıca beni aldattığını yeni karısına söylersen beni dava edeceğini söyledi. Yaşadığım şehirdeki en güçlü avukatlardan bir tanesi."
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