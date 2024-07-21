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Sanatsal Dövmeleriyle Görenlerin Gözlerini Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden Acayip Kişiler

Sanatsal Dövmeleriyle Görenlerin Gözlerini Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden Acayip Kişiler

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 10:45

Günümüzde birçok kişi dövme yaptırmak istiyor. 'Hangi dövmeyi yaptırsam?' diye kara kara düşünüyorsanız birazdan göreceğiniz dövmeler 'Hangi dövmeyi yaptırmasam?' sorusuna cevap niteliğinde olacak.

Buyrun beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.

'Ben varım.'

2. Bir aslan ancak bu kadar kötü tasvir edilebilirdi.

2. Bir aslan ancak bu kadar kötü tasvir edilebilirdi.

3. "Trump'ın son görüntüsü klasikleşmiş olabilir mi?"

3. "Trump'ın son görüntüsü klasikleşmiş olabilir mi?"

4. Ruh halim:

4. Ruh halim:

5. Ne olduğunu anlamam 15 saniyemi aldı.

5. Ne olduğunu anlamam 15 saniyemi aldı.
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6. 👇

6. 👇

7. İngilizce seviyesine bağırdık...

7. İngilizce seviyesine bağırdık...

8. Amaç ne peki?

8. Amaç ne peki?

9. Lütfen ayak atmayın!

9. Lütfen ayak atmayın!

10. Gözlerimiz hafiften kanadı değil mi?

10. Gözlerimiz hafiften kanadı değil mi?
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11. Sanatçı ne anlatmak istemiş?

11. Sanatçı ne anlatmak istemiş?

12. Benim Batman hayranlığı şuralara dayandı:

12. Benim Batman hayranlığı şuralara dayandı:

13. "Arkadaşımın üniversitesinin dövmesini yaptırmış."

13. "Arkadaşımın üniversitesinin dövmesini yaptırmış."

14. Nazar var nazar...

14. Nazar var nazar...

15. Haftaya görüşmek üzere👋

15. Haftaya görüşmek üzere👋

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Alin Doğan Karaböcek

nedense bana dövme hep tiksinti vermiştir görüntü olarak vğcudun üstündeki kıl gibi benek gibi bişey ıyyy