Sanatsal Dövmeleriyle Görenlerin Gözlerini Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden Acayip Kişiler
Sanatsal Dövmeleriyle Görenlerin Gözlerini Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden Acayip Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/
Günümüzde birçok kişi dövme yaptırmak istiyor. 'Hangi dövmeyi yaptırsam?' diye kara kara düşünüyorsanız birazdan göreceğiniz dövmeler 'Hangi dövmeyi yaptırmasam?' sorusuna cevap niteliğinde olacak.
Buyrun beraber bakalım👇
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.
2. Bir aslan ancak bu kadar kötü tasvir edilebilirdi.
3. "Trump'ın son görüntüsü klasikleşmiş olabilir mi?"
4. Ruh halim:
5. Ne olduğunu anlamam 15 saniyemi aldı.
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6. 👇
7. İngilizce seviyesine bağırdık...
8. Amaç ne peki?
9. Lütfen ayak atmayın!
10. Gözlerimiz hafiften kanadı değil mi?
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11. Sanatçı ne anlatmak istemiş?
12. Benim Batman hayranlığı şuralara dayandı:
13. "Arkadaşımın üniversitesinin dövmesini yaptırmış."
14. Nazar var nazar...
15. Haftaya görüşmek üzere👋
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nedense bana dövme hep tiksinti vermiştir görüntü olarak vğcudun üstündeki kıl gibi benek gibi bişey ıyyy