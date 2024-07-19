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Martıların Çok Fazla Olduğundan Dem Vuran Gazeteci 'Ne Dertler Var Be' Dedirtti

Martıların Çok Fazla Olduğundan Dem Vuran Gazeteci 'Ne Dertler Var Be' Dedirtti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 14:48

Türkiye gündeminde sokak hayvanları varken geçtiğimiz günlerde bir gazeteci martıların çok olduğundan dem vurdu. 'Sayıları çok arttı' ve 'Kedi mamalarına dadanıyorlar' ifadelerini kullanan gazeteci tepki çekti.

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Türkiye'nin birçok yerinde martı görmek mümkün. Birçok kez bizlerle iç içe yaşasalarda bu durumdan bazı kişiler memnun değil.

Türkiye'nin birçok yerinde martı görmek mümkün. Birçok kez bizlerle iç içe yaşasalarda bu durumdan bazı kişiler memnun değil.

Gazeteci Ali Kemal Erdem de bu isimlerden bir tanesi. Martıların sayılarının arttığından dem vuran Erdem, durumu şu şekilde açıklıuyor👇

Gazeteci Ali Kemal Erdem de bu isimlerden bir tanesi. Martıların sayılarının arttığından dem vuran Erdem, durumu şu şekilde açıklıuyor👇
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Bu durum diğer kullanıcılar arasında infial yarattı. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Bu durum diğer kullanıcılar arasında infial yarattı. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Emel

Al işte köpek köpek dediler yetmedi şimdi de martılara kafayı taktılar. Olayın sizin güven arayışınız değil, tüm canlıları yok etme isteğiniz olduğunu biliyo... Devamını Gör

Osman Elmallı

defol amerikaya veya bir köye

Hermione Granger

maalesef orada da başka canlılar var insan dışında, o yüzden bu tarz varlıklar hiçbi yerde mutlu olmazlar.. çünkü istiyorlarki insan dışında bütün canlılar y... Devamını Gör

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