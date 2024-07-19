Martıların Çok Fazla Olduğundan Dem Vuran Gazeteci 'Ne Dertler Var Be' Dedirtti
Martıların Çok Fazla Olduğundan Dem Vuran Gazeteci 'Ne Dertler Var Be' Dedirtti
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Türkiye'nin birçok yerinde martı görmek mümkün. Birçok kez bizlerle iç içe yaşasalarda bu durumdan bazı kişiler memnun değil.
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Gazeteci Ali Kemal Erdem de bu isimlerden bir tanesi. Martıların sayılarının arttığından dem vuran Erdem, durumu şu şekilde açıklıuyor👇
Bu durum diğer kullanıcılar arasında infial yarattı. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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Al işte köpek köpek dediler yetmedi şimdi de martılara kafayı taktılar. Olayın sizin güven arayışınız değil, tüm canlıları yok etme isteğiniz olduğunu biliyo... Devamını Gör
defol amerikaya veya bir köye
maalesef orada da başka canlılar var insan dışında, o yüzden bu tarz varlıklar hiçbi yerde mutlu olmazlar.. çünkü istiyorlarki insan dışında bütün canlılar y... Devamını Gör
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