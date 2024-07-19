2 Aylık Bebeğe Hacamat Yaptıran Ailenin Bilinçsizliği Sosyal Medyada İnfial Yarattı
2 Aylık Bebeğe Hacamat Yaptıran Ailenin Bilinçsizliği Sosyal Medyada İnfial Yarattı
Alternatif tıp yöntemi olarak tercih edilen hacamat bir kesim tarafından tercih edilen yöntemlerden bir tanesi. Fakat bir aile, geçtiğimiz günlerde 2 aylık bebeklerine hacamat yaptırdıkları bir görüntüyü paylaştı. 'Çocuğum rahatladı' notuyla paylaşılan görüntü infial yarattı!
Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günümüzden tam 5000 yıl öncesine kadar dayanan bir çeşit akupunktur yöntemi olan hacamat, derinin bir neşter yardımıyla çizilip, ağzı geniş bir bardak, kavanoz veya şişe ile oluşturulan emme gücüyle kanın çekilmesidir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat geçtiğimiz günlerde bebeklerine hacamat yaptıran bir çift tepki çekti. Kafalarda 'El kadar bebeğe ne hacamatı?' sorusu oluştu.
Diğer kullanıcılar ise öfkelerini bu şekilde dile getirdi👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
hayatımda birçok cahilliğe tanık oldum ama zirve bu sanırım
Sövmiyim sövmiyim diyorum, bugün tertemiz bir gün olsun diyorum ama onedio beni imtihan ediyor maalesef.
hayır kendi çocuğuna nasıl kıyabiliyor ne kadar canı acımıştır belkide kıyamam 🥺 küçücük çocuğa nasıl yapabilir bunu