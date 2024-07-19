2 Aylık Bebeğe Hacamat Yaptıran Ailenin Bilinçsizliği Sosyal Medyada İnfial Yarattı

Alternatif tıp yöntemi olarak tercih edilen hacamat bir kesim tarafından tercih edilen yöntemlerden bir tanesi. Fakat bir aile, geçtiğimiz günlerde 2 aylık bebeklerine hacamat yaptırdıkları bir görüntüyü paylaştı. 'Çocuğum rahatladı' notuyla paylaşılan görüntü infial yarattı!

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