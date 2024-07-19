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2 Aylık Bebeğe Hacamat Yaptıran Ailenin Bilinçsizliği Sosyal Medyada İnfial Yarattı

2 Aylık Bebeğe Hacamat Yaptıran Ailenin Bilinçsizliği Sosyal Medyada İnfial Yarattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 13:23

Alternatif tıp yöntemi olarak tercih edilen hacamat bir kesim tarafından tercih edilen yöntemlerden bir tanesi. Fakat bir aile, geçtiğimiz günlerde 2 aylık bebeklerine hacamat yaptırdıkları bir görüntüyü paylaştı. 'Çocuğum rahatladı' notuyla paylaşılan görüntü infial yarattı!

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Günümüzden tam 5000 yıl öncesine kadar dayanan bir çeşit akupunktur yöntemi olan hacamat, derinin bir neşter yardımıyla çizilip, ağzı geniş bir bardak, kavanoz veya şişe ile oluşturulan emme gücüyle kanın çekilmesidir.

Günümüzden tam 5000 yıl öncesine kadar dayanan bir çeşit akupunktur yöntemi olan hacamat, derinin bir neşter yardımıyla çizilip, ağzı geniş bir bardak, kavanoz veya şişe ile oluşturulan emme gücüyle kanın çekilmesidir.

Fakat geçtiğimiz günlerde bebeklerine hacamat yaptıran bir çift tepki çekti. Kafalarda 'El kadar bebeğe ne hacamatı?' sorusu oluştu.

Fakat geçtiğimiz günlerde bebeklerine hacamat yaptıran bir çift tepki çekti. Kafalarda 'El kadar bebeğe ne hacamatı?' sorusu oluştu.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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lily

hayatımda birçok cahilliğe tanık oldum ama zirve bu sanırım

AGOR

Sövmiyim sövmiyim diyorum, bugün tertemiz bir gün olsun diyorum ama onedio beni imtihan ediyor maalesef.

sudebastar

hayır kendi çocuğuna nasıl kıyabiliyor ne kadar canı acımıştır belkide kıyamam 🥺 küçücük çocuğa nasıl yapabilir bunu