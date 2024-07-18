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Yıllar Süren Akademik Eğitimi Sonrası İnşaat İşçisi Olarak Çalışmaya Başlayan Kullanıcının İsyanı Herkesi Üzdü

Yıllar Süren Akademik Eğitimi Sonrası İnşaat İşçisi Olarak Çalışmaya Başlayan Kullanıcının İsyanı Herkesi Üzdü

Eğitim
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 22:46

Ömer Akkara isimli bir kişi, geçtiğimiz günlerden 29 yıllık akademik eğitimi sonrası inşaatta işçi olduğunu dile getirdiği bir gönderi paylaştı. Kullanıcının haklı isyanı görenleri üzdü.

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Hem Türkiye'de hem de dünyada hayatımızın büyük bir kısmı eğitimle geçiyor. Sizler de takdir edersiniz ki zaman zaman bazı şeylerin karşılığı tam anlamıyla alınamıyor.

Hem Türkiye'de hem de dünyada hayatımızın büyük bir kısmı eğitimle geçiyor. Sizler de takdir edersiniz ki zaman zaman bazı şeylerin karşılığı tam anlamıyla alınamıyor.

Belki sistemsizlik, belki de bazılarımızın tabiriyle 'kader'. Fakat nesnel olan tek bir şey var ki birçok kişi bu durumdan son derece mustarip olabiliyor.

Belki sistemsizlik, belki de bazılarımızın tabiriyle 'kader'. Fakat nesnel olan tek bir şey var ki birçok kişi bu durumdan son derece mustarip olabiliyor.

Ömer Akkara da bu isimlerden bir tanesi. Kendi hesabında paylaştığı bir fotoğrafla isyan bayrağını çekti, okuyanların yüreklerini dağladı.

Ömer Akkara da bu isimlerden bir tanesi. Kendi hesabında paylaştığı bir fotoğrafla isyan bayrağını çekti, okuyanların yüreklerini dağladı.

29 yıllık emeğinin sonucunda inşaat elemanı olduğunu dile getiren Akkara'nın isyanı kısa zamanda viral oldu, birbirinden farklı yorumlar aldı.

29 yıllık emeğinin sonucunda inşaat elemanı olduğunu dile getiren Akkara'nın isyanı kısa zamanda viral oldu, birbirinden farklı yorumlar aldı.
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Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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