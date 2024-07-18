Zeka, Şöhret ve Hırs: 12 Burç Arasından En Çok CEO'ya Sahip 3 Burç Açıklandı

Balık burcu rüyaların, sanrıların ve kolektif bilinçaltının gezegeni olan Neptün tarafından yönetilir; bu da onların imkansıza inanma, belirsiz olana yatırım yapma, bilinmeyene ulaşma ve psişik sezgi, ahlaki belirsizlik ve bilgece bilgeliğin baş döndürücü bir karışımıyla liderlik etme konusunda çoğu kişiden daha becerikli olduklarını gösterir.