Zeka, Şöhret ve Hırs: 12 Burç Arasından En Çok CEO'ya Sahip 3 Burç Açıklandı
Zeka, Şöhret ve Hırs: 12 Burç Arasından En Çok CEO'ya Sahip 3 Burç Açıklandı
Kaynak: https://nypost.com/astrology/these-3-...
Tarot ve astroloji platformu Tarotoo'nun çalışanları Fortune 500'ün 2024'teki en iyi CEO'lar listesini analiz etti. Listeyi domine eden 3 burç olduğu fark edildi. İşte en çok CEO çıkaran 3 burç!
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Daha önce CEO'ların burçlarını merak etmiş miydiniz? En çok hangi burç CEO çıkarıyor dersiniz?
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Tarot ve astroloji platformu Tarotoo'nun çalışanları Fortune 500'ün 2024'teki en iyi CEO'lar listesini analiz etti
Bunlardan ilki Aslan! Yöneticilik ve karizmayla bağdaştırılan Aslan burçları için bu durum pek de şaşırtıcı değil!
Aslan burcu CEO'lara örnek olarak Warren “Berkshire Hathaway” Buffet, Microsoft'tan Satya Nadella ve Netflix'ten Ted Sarandos verilebilir.
Listenin ikinci sırasında ise Balık burçları var! 150 CEO'dan yüzde 12'si Balık burcu kategorisine mensup...
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Ünlü Balık burcu CEO'ları arasında JPMorgan Chase'den Jamie Dimon, Phillips 66'dan Mark Lashier ve Dell Technologies'den Michael S. Dell bulunuyor.
Ve son olarak Boğa burçları! CEO'ların yüzde 10'luk bir kesimi Boğa burcuna mensup!
Ünlü boğa CEO'ları arasında BBC'nin CEO'su Tim Davie ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg yer alıyor.
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