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Zeka, Şöhret ve Hırs: 12 Burç Arasından En Çok CEO'ya Sahip 3 Burç Açıklandı

Zeka, Şöhret ve Hırs: 12 Burç Arasından En Çok CEO'ya Sahip 3 Burç Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 21:03

Tarot ve astroloji platformu Tarotoo'nun çalışanları Fortune 500'ün 2024'teki en iyi CEO'lar listesini analiz etti. Listeyi domine eden 3 burç olduğu fark edildi. İşte en çok CEO çıkaran 3 burç!

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Kaynak: https://nypost.com/astrology/these-3-...
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Daha önce CEO'ların burçlarını merak etmiş miydiniz? En çok hangi burç CEO çıkarıyor dersiniz?

Daha önce CEO'ların burçlarını merak etmiş miydiniz? En çok hangi burç CEO çıkarıyor dersiniz?

Tarot ve astroloji platformu Tarotoo'nun çalışanları Fortune 500'ün 2024'teki en iyi CEO'lar listesini analiz etti

Tarot ve astroloji platformu Tarotoo'nun çalışanları Fortune 500'ün 2024'teki en iyi CEO'lar listesini analiz etti

Kamu profillerini ve kurumsal biyografileri tarayarak, bu liderler listesine üç burcun hakim olduğunu buldular.

Bunlardan ilki Aslan! Yöneticilik ve karizmayla bağdaştırılan Aslan burçları için bu durum pek de şaşırtıcı değil!

Bunlardan ilki Aslan! Yöneticilik ve karizmayla bağdaştırılan Aslan burçları için bu durum pek de şaşırtıcı değil!

Aslanlar CEO'ların tam anlamıyla aslan payını oluşturuyor. İlk 150'nin yüzde 14'ü bu ateş burcunun muhteşem yıldızları altında yer alıyor desek abartmayız!

Aslan burcu CEO'lara örnek olarak Warren “Berkshire Hathaway” Buffet, Microsoft'tan Satya Nadella ve Netflix'ten Ted Sarandos verilebilir.

Aslan burcu CEO'lara örnek olarak Warren “Berkshire Hathaway” Buffet, Microsoft'tan Satya Nadella ve Netflix'ten Ted Sarandos verilebilir.

Listenin ikinci sırasında ise Balık burçları var! 150 CEO'dan yüzde 12'si Balık burcu kategorisine mensup...

Listenin ikinci sırasında ise Balık burçları var! 150 CEO'dan yüzde 12'si Balık burcu kategorisine mensup...

Balık burcu rüyaların, sanrıların ve kolektif bilinçaltının gezegeni olan Neptün tarafından yönetilir; bu da onların imkansıza inanma, belirsiz olana yatırım yapma, bilinmeyene ulaşma ve psişik sezgi, ahlaki belirsizlik ve bilgece bilgeliğin baş döndürücü bir karışımıyla liderlik etme konusunda çoğu kişiden daha becerikli olduklarını gösterir.

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Ünlü Balık burcu CEO'ları arasında JPMorgan Chase'den Jamie Dimon, Phillips 66'dan Mark Lashier ve Dell Technologies'den Michael S. Dell bulunuyor.

Ünlü Balık burcu CEO'ları arasında JPMorgan Chase'den Jamie Dimon, Phillips 66'dan Mark Lashier ve Dell Technologies'den Michael S. Dell bulunuyor.

Ve son olarak Boğa burçları! CEO'ların yüzde 10'luk bir kesimi Boğa burcuna mensup!

Ve son olarak Boğa burçları! CEO'ların yüzde 10'luk bir kesimi Boğa burcuna mensup!

İkinci zenginlik ve değer evinin yöneticileri olan boğaların çok çalıştıkları, iyi yaşadıkları, uzlaşmaya direndikleri ve kalite istedikleri bilinir. Lider olarak, inatçı/acımasız olma eğilimindedirler ve hızlı bir şekilde varlıklı bir şekilde diktatör olmaya doğru gidebilirler.

Ünlü boğa CEO'ları arasında BBC'nin CEO'su Tim Davie ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg yer alıyor.

Ünlü boğa CEO'ları arasında BBC'nin CEO'su Tim Davie ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg yer alıyor.

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